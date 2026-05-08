🎥 "Wereldkampioen": daar is het volgende WK-nummer voor Rode Duivels, maar wat is nu het beste nummer?

Het WK voetbal nadert met rasse schreden. En dus is het ook stilaan tijd voor de WK-liederen om opnieuw als kool uit de grond te schieten. Ook de mannen van MidMid hebben hun droom laten uitkomen. Al is de vraag nog of we daar wereldkampioen mee gaan worden.

De mannen van de podcast MidMid hebben hun WK-song uitgebracht deze vrijdag. De voorbije maanden waren ze daarop al vaker aan het zinsspelen en ook de mannen van Bazart kwamen in het proces een keertje helpen.

Joris Brys klinkt verdacht veel op Metejoor bij momenten en ook Evert Winkelmans doet zijn duit in het zakje in het nummer, dat "Wereldkampioen" heet. In het achtergrondkoor zien we nog veel andere mediafiguren opduiken.

Er is ook een speciale rol weggelegd voor Frank Raes, die een tekstje kwam inspreken over de spelers die de Rode Duivels groot hebben gemaakt. Een verdienstelijke poging van de mannen van MidMid, al zijn er ook criticasters.

Officiële WK-lied is van Sylvie Kreusch en Roméo Elvis

Het officiële WK-lied kwam een tijdje geleden al uit en is van Sylvie Kreusch en Roméo Elvis. Daar was toen meteen de nodige kritiek op, omdat het niet pompend genoeg zou zijn voor een écht WK-lied. Daar probeert 'Wereldkampioen' ook een antwoord op te zijn.



En dan is er natuurlijk ook nog de poging van ... Koen Crucke. Die is als MC Spaghetti samen met Discobar Joossens aan de slag gegaan met een vernieuwde versie van Go West van de Pet Shop Boys - eerder ook al gebruikt voor het WK 1994.