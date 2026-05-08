Complete chaos bij Real Madrid en 'Wie is de Mol?': "Spelers spreken niet meer met elkaar"

Alsof de sportieve crisis nog niet groot genoeg is, lijkt Real Madrid momenteel volledig uit elkaar te vallen achter de schermen. Twee dagen voor de cruciale Clásico tegen FC Barcelona berichten Spaanse media over zware spanningen binnen de kleedkamer van De Koninklijke.

Volgens verschillende bronnen zouden meerdere spelers amper nog met elkaar communiceren en is de zoektocht naar een “mol” binnen de spelersgroep zelfs begonnen.

Frustratie in selectie groeit met de week

De situatie escaleerde nadat donderdag berichten opdoken over een stevig conflict tussen Aurélien Tchouaméni en Federico Valverde. Daarbij zou Valverde een hoofdblessure hebben opgelopen, waardoor hij zondag mogelijk ontbreekt in de topper tegen Barcelona. Ook Tchouaméni zou intern gevolgen ondervinden van het incident.

Volgens Spaanse media is de sfeer in Madrid al maanden bijzonder giftig. De komst van Xabi Alonso moest nochtans het begin worden van een nieuwe succesperiode, maar voorlopig draait het volledig anders uit. Na opnieuw een seizoen zonder grote prijzen groeit de frustratie binnen de selectie met de week.

Kranten als Marca en AS schrijven dat de groep verdeeld is geraakt in verschillende kampen. Sommige spelers zouden zich openlijk tegen Alonso hebben gekeerd, terwijl anderen hem net bleven steunen. Daarbij wordt vooral gewezen naar de tegenstelling tussen Valverde en Tchouaméni. De Uruguayaan zou dicht aanleunen bij Vinícius Júnior en tot het anti-Alonso-kamp behoren, terwijl Tchouaméni achter de coach bleef staan.

Lekken in de pers

De spanningen zouden al langer aanwezig zijn, maar sinds het vertrek van Carlo Ancelotti is de situatie volgens insiders compleet ontspoord. Waar Ancelotti jarenlang de rust wist te bewaren binnen de spelersgroep, ontbreekt nu elke vorm van samenhang. Sommige spelers zouden nauwelijks nog met elkaar praten en intern heerst een sfeer van wantrouwen.





Daarbovenop kampt Real Madrid ook met een ander groot probleem: lekken naar de pers. Volgens Spaanse berichtgeving raakt bijna elke interne discussie of ruzie meteen bekend in de media. Dat zou de clubleiding zodanig frustreren dat er intern zelfs gesproken wordt over het opzetten van “vallen” om de verantwoordelijke te ontmaskeren.

Binnen de kleedkamer zou ondertussen al met de vinger gewezen worden naar één specifieke speler als mogelijke bron van de lekken, al zou dat volgens de Spaanse pers opvallend genoeg niét Tchouaméni zijn. De zoektocht naar de zogenaamde mol zorgt alleen maar voor extra nervositeit binnen de selectie.

Ook voorzitter Florentino Pérez zou zich ernstige zorgen maken over de situatie. Volgens Spaanse media overweegt hij harde maatregelen tijdens de komende transferzomer. Verschillende spelers die de voorbije jaren nog beschermd werden, zouden nu toch mogen vertrekken.