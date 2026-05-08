Kompany verdedigt zich tegen kritiek op filosofie na uitschakeling Bayern en haalt Belgische afkomst aan

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
| Reageer
Kompany verdedigt zich tegen kritiek op filosofie na uitschakeling Bayern en haalt Belgische afkomst aan
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het kan snel gaan in het voetbal. Vincent Kompany benaderde bij Bayern München stilaan een goddelijke status. Nu zijn ploeg uitgeschakeld is in de Champions League, krijgt ook hij kritiek.

"Je moet alles relativeren", haalde Kompany op zijn persbabbel een recente uitspraak van zijn collega bij Heidenheim aan. Daarmee was de kous echter nog niet af na de teleurstellende uitschakeling in de Champions League tegen PSG. "Binnenkort spelen we opnieuw in de Champions League en zullen we er weer alles aan doen om de finale te halen én te winnen."

Ondertussen focust Bayern op de andere te winnen prijzen. De vraag wordt echter gesteld of de visie van Kompany niet naïef is en niet tot te veel tegendoelpunten leidt. "Ik kom uit België, en net als in Duitsland zijn we daar heel pragmatisch. We hebben geen dromerige filosofie. We hebben een record gevestigd in de Bundesliga met een doelsaldo van +81."

Kompany vindt het een kwestie van details

Dat is voor Kompany het bewijs dat zijn ploeg er alles aan doet om te winnen en om zeker niet te verliezen. "Een wedstrijd tegen PSG wordt beslist in de kleinste details. Natuurlijk moeten we sommige dingen beter doen, maar het was niet zo dat er een duidelijk verschil was tussen ons en hen. Als je er rationeel naar kijkt, zie je dat we op de goede weg zijn en aan de details moeten werken om beter te worden."

Dat laatste is dan ook wat Kompany van plan is. "Hopelijk volstaat dat om al onze dromen te realiseren." Die droom is nu meer dan ooit de beker met de grote oren. Nadat hij vorig seizoen al de titel behaalde in de Bundesliga, zal dit seizoen wel als een succes beschouwd worden als Bayern de dubbel pakt. Het speelt op 23 mei de bekerfinale tegen Stuttgart.

Allicht volstaat enkel Champions League-winst volgend seizoen

Lees ook... Kompany moet sterspeler alweer missen en die krijgt nu zware kritiek
Bij Bayern wordt de lat echter altijd ontzettend hoog gelegd. Binnen enkele maanden zal Kompany in principe beginnen aan zijn derde seizoen bij de Duitse topclub. Wellicht zal alleen het winnen van de Champions League volgend seizoen genoeg zijn. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg VfL Wolfsburg - Bayern München live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (09/05).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
VfL Wolfsburg
Vincent Kompany

Meer nieuws

Wat een weerzien: Thorgan Hazard heeft Antoine Sibierski al een keertje laten zitten

Wat een weerzien: Thorgan Hazard heeft Antoine Sibierski al een keertje laten zitten

22:00
Kompany moet sterspeler alweer missen en die krijgt nu zware kritiek

Kompany moet sterspeler alweer missen en die krijgt nu zware kritiek

14:10
Hoezeer mag Club hopen? Vanderbiest nuanceert problemen Union (en vond penalty voor Gent niet terecht) Interview

Hoezeer mag Club hopen? Vanderbiest nuanceert problemen Union (en vond penalty voor Gent niet terecht)

21:00
Antwerp-trainer Oosting probeert te leren uit pijnlijke 0-5 en klampt zich voorts vast aan Janssen

Antwerp-trainer Oosting probeert te leren uit pijnlijke 0-5 en klampt zich voorts vast aan Janssen

20:30
Champions League-finale dreigt nu al nachtmerrie te worden voor Arsenal-fans, al zijn ze creatief

Champions League-finale dreigt nu al nachtmerrie te worden voor Arsenal-fans, al zijn ze creatief

20:00
2
Challenger Pro League op zijn kop gezet! RWDM Brussels zakt niet, Club NXT degradeert maar gaat in beroep

Challenger Pro League op zijn kop gezet! RWDM Brussels zakt niet, Club NXT degradeert maar gaat in beroep

18:30
125
'Dit heeft Club Brugge-trainer Leko beslist over keepers Mignolet en Van den Heuvel'

'Dit heeft Club Brugge-trainer Leko beslist over keepers Mignolet en Van den Heuvel'

19:30
STVV speelt Europees voetbal: Wolke Janssens zegt welke tegenstander hij zeker wil

STVV speelt Europees voetbal: Wolke Janssens zegt welke tegenstander hij zeker wil

19:00
België moet bezinnen nadat Mokio keuze voor nationale ploeg bevestigt: "Ze toonden eerder interesse"

België moet bezinnen nadat Mokio keuze voor nationale ploeg bevestigt: "Ze toonden eerder interesse"

18:10
10
Anthony Vanden Borre baalt na 12 jaar nog steeds over match met Rode Duivels: "Ik had het kunnen omdraaien"

Anthony Vanden Borre baalt na 12 jaar nog steeds over match met Rode Duivels: "Ik had het kunnen omdraaien"

18:00
"Het kan nog altijd dieper!" - Anderlecht bevestigt met deze statistiek de woorden van Wouter Vandenhaute

"Het kan nog altijd dieper!" - Anderlecht bevestigt met deze statistiek de woorden van Wouter Vandenhaute

17:30
🎥 "Wereldkampioen": daar is het volgende WK-nummer voor Rode Duivels, maar wat is nu het beste nummer?

🎥 "Wereldkampioen": daar is het volgende WK-nummer voor Rode Duivels, maar wat is nu het beste nummer?

17:20
Complete chaos bij Real Madrid en 'Wie is de Mol?': "Spelers spreken niet meer met elkaar"

Complete chaos bij Real Madrid en 'Wie is de Mol?': "Spelers spreken niet meer met elkaar"

17:00
3
Jean-Marie Pfaff wil iconisch shirt Maradona verkopen voor deze astronomische prijs en krijgt daar kritiek voor

Jean-Marie Pfaff wil iconisch shirt Maradona verkopen voor deze astronomische prijs en krijgt daar kritiek voor

16:37
8
Rik De Mil hard na nieuwe opdoffer: "Ik was verrast" en "Die spelers weten heel goed dat ze slecht waren"

Rik De Mil hard na nieuwe opdoffer: "Ik was verrast" en "Die spelers weten heel goed dat ze slecht waren"

16:10
1
La Louvière heeft niet getalmd: ex-Anderlecht-coach op het punt om Frédéric Taquin op te volgen

La Louvière heeft niet getalmd: ex-Anderlecht-coach op het punt om Frédéric Taquin op te volgen

15:45
3
Gaat Vincent Kompany Club Brugge-jeugdproduct halen? Rode Duivel in vizier van Bayern München

Gaat Vincent Kompany Club Brugge-jeugdproduct halen? Rode Duivel in vizier van Bayern München

13:40
17
Ivan Leko - die knoop moet doorhakken - ziet één mankement bij Club Brugge dat hen nog dwars kan zitten

Ivan Leko - die knoop moet doorhakken - ziet één mankement bij Club Brugge dat hen nog dwars kan zitten

15:15
Anderlecht mist 3 spelers tegen Gent, Taravel onder de indruk van Sibierski

Anderlecht mist 3 spelers tegen Gent, Taravel onder de indruk van Sibierski

14:50
Na uitschakeling in Champions League: druk op Kompany stijgt enorm

Na uitschakeling in Champions League: druk op Kompany stijgt enorm

07/05
4
Anderlecht haalt "economische onzekerheid" aan als reden om abonnementsprijzen niet te verlagen, fans kwaad

Anderlecht haalt "economische onzekerheid" aan als reden om abonnementsprijzen niet te verlagen, fans kwaad

13:09
5
En nog een trainersontslag: JPL-club ontslaat trainer na negen jaar dienst

En nog een trainersontslag: JPL-club ontslaat trainer na negen jaar dienst

12:44
BREAKING! Donderslag bij heldere hemel: promovendus Beveren ziet succescoach vertrekken

BREAKING! Donderslag bij heldere hemel: promovendus Beveren ziet succescoach vertrekken

12:27
4
Het WK... en de zomermercato: Arthur Theate staat voor een kantelmoment in zijn carrière

Het WK... en de zomermercato: Arthur Theate staat voor een kantelmoment in zijn carrière

12:00
1
Doodeerlijk: Matisse Samoise spreekt voor het eerst na maanden revalideren

Doodeerlijk: Matisse Samoise spreekt voor het eerst na maanden revalideren

11:30
1
🎥 "De toekomstige Courtois": Mike Penders zet heel Europa in vuur en vlam

🎥 "De toekomstige Courtois": Mike Penders zet heel Europa in vuur en vlam

11:00
6
Hans Vanaken is nu ook Gert Verheyen voorbij op weg naar ultieme blauw-zwarte geschiedenis

Hans Vanaken is nu ook Gert Verheyen voorbij op weg naar ultieme blauw-zwarte geschiedenis

10:40
10
Huurovereenkomsten lopen af: kan Taquin Ashimeru, Fall en Afriyie aan boord houden?

Huurovereenkomsten lopen af: kan Taquin Ashimeru, Fall en Afriyie aan boord houden?

10:20
Plots miljoenen op komst voor KAA Gent voor onverwachte speler?

Plots miljoenen op komst voor KAA Gent voor onverwachte speler?

10:01
Veel werk voor Dimitri De Condé bij Genk: alles hertekenen, vele jackpots op komst

Veel werk voor Dimitri De Condé bij Genk: alles hertekenen, vele jackpots op komst

09:30
6
Stevige ingreep bij Dender levert resultaat op: "We waren verwonderd"

Stevige ingreep bij Dender levert resultaat op: "We waren verwonderd"

09:15
1
🎥 Jelle Vossen neemt emotioneel afscheid van Zulte Waregem: dit heeft hij nog te zeggen over de zaak

🎥 Jelle Vossen neemt emotioneel afscheid van Zulte Waregem: dit heeft hij nog te zeggen over de zaak

09:00
Club Brugge wil Union SG de loef afsteken en komt met stevige vernieuwing

Club Brugge wil Union SG de loef afsteken en komt met stevige vernieuwing

08:30
2
Er is meer dan Mokio, Karetsas en Amuzu: deze spelers met de dubbele nationaliteit kent u waarschijnlijk niet

Er is meer dan Mokio, Karetsas en Amuzu: deze spelers met de dubbele nationaliteit kent u waarschijnlijk niet

08:10
4
Deschacht heeft tip voor Taravel: "Straks is het seizoen naar de kloten"

Deschacht heeft tip voor Taravel: "Straks is het seizoen naar de kloten"

07:50
6
Doelman ziet 'knapste vrouw ter wereld' tijdens songfestival en maakt belofte waar De derde helft

Doelman ziet 'knapste vrouw ter wereld' tijdens songfestival en maakt belofte waar

07:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 33
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-2 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FC Augsburg FC Augsburg 09/05 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 09/05 Werder Bremen Werder Bremen
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 09/05 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
RB Leipzig RB Leipzig 09/05 FC St. Pauli FC St. Pauli
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 09/05 Bayern München Bayern München
Hamburger SV Hamburger SV 10/05 Freiburg Freiburg
1. FC Köln 1. FC Köln 10/05 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 10/05 Union Berlin Union Berlin

Nieuwste reacties

Haex Haex over Challenger Pro League op zijn kop gezet! RWDM Brussels zakt niet, Club NXT degradeert maar gaat in beroep FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Jean-Marie Pfaff wil iconisch shirt Maradona verkopen voor deze astronomische prijs en krijgt daar kritiek voor Geert DL Geert DL over "Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten Siver Siver over Erfenis van Renard: Anderlecht loopt zo goed als zeker centen mis in dossier Hatenboer Negenduuzend Negenduuzend over België moet bezinnen nadat Mokio keuze voor nationale ploeg bevestigt: "Ze toonden eerder interesse" Johnnie Walker Johnnie Walker over Champions League-finale dreigt nu al nachtmerrie te worden voor Arsenal-fans, al zijn ze creatief Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Standard - OH Leuven: 2-1 RememberLierse RememberLierse over Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar" FCB vo altijd FCB vo altijd over Er is meer dan Mokio, Karetsas en Amuzu: deze spelers met de dubbele nationaliteit kent u waarschijnlijk niet cold_shot cold_shot over Gaat Vincent Kompany Club Brugge-jeugdproduct halen? Rode Duivel in vizier van Bayern München Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved