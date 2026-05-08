Kompany verdedigt zich tegen kritiek op filosofie na uitschakeling Bayern en haalt Belgische afkomst aan

Het kan snel gaan in het voetbal. Vincent Kompany benaderde bij Bayern München stilaan een goddelijke status. Nu zijn ploeg uitgeschakeld is in de Champions League, krijgt ook hij kritiek.

"Je moet alles relativeren", haalde Kompany op zijn persbabbel een recente uitspraak van zijn collega bij Heidenheim aan. Daarmee was de kous echter nog niet af na de teleurstellende uitschakeling in de Champions League tegen PSG. "Binnenkort spelen we opnieuw in de Champions League en zullen we er weer alles aan doen om de finale te halen én te winnen."

Ondertussen focust Bayern op de andere te winnen prijzen. De vraag wordt echter gesteld of de visie van Kompany niet naïef is en niet tot te veel tegendoelpunten leidt. "Ik kom uit België, en net als in Duitsland zijn we daar heel pragmatisch. We hebben geen dromerige filosofie. We hebben een record gevestigd in de Bundesliga met een doelsaldo van +81."

Kompany vindt het een kwestie van details

Dat is voor Kompany het bewijs dat zijn ploeg er alles aan doet om te winnen en om zeker niet te verliezen. "Een wedstrijd tegen PSG wordt beslist in de kleinste details. Natuurlijk moeten we sommige dingen beter doen, maar het was niet zo dat er een duidelijk verschil was tussen ons en hen. Als je er rationeel naar kijkt, zie je dat we op de goede weg zijn en aan de details moeten werken om beter te worden."

Dat laatste is dan ook wat Kompany van plan is. "Hopelijk volstaat dat om al onze dromen te realiseren." Die droom is nu meer dan ooit de beker met de grote oren. Nadat hij vorig seizoen al de titel behaalde in de Bundesliga, zal dit seizoen wel als een succes beschouwd worden als Bayern de dubbel pakt. Het speelt op 23 mei de bekerfinale tegen Stuttgart.

Allicht volstaat enkel Champions League-winst volgend seizoen

Bij Bayern wordt de lat echter altijd ontzettend hoog gelegd. Binnen enkele maanden zal Kompany in principe beginnen aan zijn derde seizoen bij de Duitse topclub. Wellicht zal alleen het winnen van de Champions League volgend seizoen genoeg zijn.