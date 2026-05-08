Plots miljoenen op komst voor KAA Gent voor onverwachte speler?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Plots miljoenen op komst voor KAA Gent voor onverwachte speler?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Voor KAA Gent is er nog werk aan de winkel in de Champions' Play-offs om nog een Europees ticket af te dwingen. De wedstrijd tegen RSC Anderlecht kan daarbij van grote waarde zijn. Ondertussen wordt wel aan de mouw getrokken van een aantal spelers.

KAA Gent wil een Europees ticket afdwingen, zodat ze volgend seizoen nieuwe stappen kunnen zetten in de ontwikkeling. Dan moet het wel afkomen van de zesde plaats in de stand en als het even kan zelfs nog de vierde plaats gaan pakken om een mogelijke barrage af te wenden.

Tegen RSC Anderlecht hebben ze dan ook geen enkele andere keuze dan toch uit te pakken met de eerste overwinning van hun Champions' Play-offs. Het kan helpen dat paars-wit stilaan de finale van de Croky Cup moet voorbereiden, die wordt gespeeld op donderdag 14 mei.

KAA Gent kan nog miljoenen cashen

Ondertussen lopen een aantal van de spelers van KAA Gent wel stilaan in de kijker bij diverse andere ploegen. Heel wat jongelingen hebben dit seizoen alweer stappen gezet in hun ontwikkeling en dat kan ook opleveren voor De Buffalo's dus.

Wat meer is: je moet zelfs geen absolute onbetwiste speler van Gent zijn om toch in de belangstelling te staan. Zo wordt volgens Afrikaanse bronnen door diverse teams gedacht aan Samuel Kotto, de 22-jarige verdediger van Gent.

Samuel Kotto in de belangstelling van diverse clubs

Die heeft momenteel een marktwaarde van drie miljoen euro volgens Transfermarkt, maar hij kon zich de voorbije maanden wel niet doorzetten bij KAA Gent. Daarom werd hij afgelopen winter dan ook uitgeleend aan Stade de Reims. In de Franse tweede klasse is hij ondertussen van grote waarde met al veertien gespeelde wedstrijden.

Hij miste nog geen wedstrijd bij de club, al moet hij normaliter deze zomer wel terugkeren naar Gent waar hij nog tot juni 2028 onder contract ligt. Er is veel interesse uit Frankrijk, maar ook Genoa en Udinese zouden bij de geïnteresseerde clubs horen. Bij Gent geloven ze wel in hem, maar mogelijk sluiten ze een miljoenendeal zeker ook niet uit.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Reims
Samuel Kotto

Meer nieuws

Anderlecht verdedigt abonnementsprijzen die onder vuur liggen: "Economische onzekerheid"

Anderlecht verdedigt abonnementsprijzen die onder vuur liggen: "Economische onzekerheid"

13:09
Doodeerlijk: Matisse Samoise spreekt voor het eerst na maanden revalideren

Doodeerlijk: Matisse Samoise spreekt voor het eerst na maanden revalideren

11:30
En nog een trainersontslag: JPL-club ontslaat trainer na negen jaar dienst

En nog een trainersontslag: JPL-club ontslaat trainer na negen jaar dienst

12:44
BREAKING! Donderslag bij heldere hemel: promovendus Beveren ziet succescoach vertrekken

BREAKING! Donderslag bij heldere hemel: promovendus Beveren ziet succescoach vertrekken

12:27
1
Het WK... en de zomermercato: Arthur Theate staat voor een kantelmoment in zijn carrière

Het WK... en de zomermercato: Arthur Theate staat voor een kantelmoment in zijn carrière

12:00
Hans Vanaken is nu ook Gert Verheyen voorbij op weg naar ultieme blauw-zwarte geschiedenis

Hans Vanaken is nu ook Gert Verheyen voorbij op weg naar ultieme blauw-zwarte geschiedenis

10:40
2
🎥 "De toekomstige Courtois": Mike Penders zet heel Europa in vuur en vlam

🎥 "De toekomstige Courtois": Mike Penders zet heel Europa in vuur en vlam

11:00
3
Huurovereenkomsten lopen af: kan Taquin Ashimeru, Fall en Afriyie aan boord houden?

Huurovereenkomsten lopen af: kan Taquin Ashimeru, Fall en Afriyie aan boord houden?

10:20
Veel werk voor Dimitri De Condé bij Genk: alles hertekenen, vele jackpots op komst

Veel werk voor Dimitri De Condé bij Genk: alles hertekenen, vele jackpots op komst

09:30
5
Club Brugge wil Union SG de loef afsteken en komt met stevige vernieuwing

Club Brugge wil Union SG de loef afsteken en komt met stevige vernieuwing

08:30
2
Stevige ingreep bij Dender levert resultaat op: "We waren verwonderd"

Stevige ingreep bij Dender levert resultaat op: "We waren verwonderd"

09:15
🎥 Jelle Vossen neemt emotioneel afscheid van Zulte Waregem: dit heeft hij nog te zeggen over de zaak

🎥 Jelle Vossen neemt emotioneel afscheid van Zulte Waregem: dit heeft hij nog te zeggen over de zaak

09:00
Deschacht heeft tip voor Taravel: "Straks is het seizoen naar de kloten"

Deschacht heeft tip voor Taravel: "Straks is het seizoen naar de kloten"

07:50
6
Er is meer dan Mokio, Karetsas en Amuzu: deze spelers met de dubbele nationaliteit kent u waarschijnlijk niet

Er is meer dan Mokio, Karetsas en Amuzu: deze spelers met de dubbele nationaliteit kent u waarschijnlijk niet

08:10
Doelman ziet 'knapste vrouw ter wereld' tijdens songfestival en maakt belofte waar De derde helft

Doelman ziet 'knapste vrouw ter wereld' tijdens songfestival en maakt belofte waar

07:30
Goalmaker krijgt veel complimenten... van zijn ex-ploeg

Goalmaker krijgt veel complimenten... van zijn ex-ploeg

07:15
Gevoelige transfer in de maak? Speler van Zulte Waregem geniet interesse van KV Kortrijk

Gevoelige transfer in de maak? Speler van Zulte Waregem geniet interesse van KV Kortrijk

07:00
Dit zijn de finalisten van de Europa League en de Conference League

Dit zijn de finalisten van de Europa League en de Conference League

22:57
2
Na uitschakeling in Champions League: druk op Kompany stijgt enorm

Na uitschakeling in Champions League: druk op Kompany stijgt enorm

22:30
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/05: Tzolis

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/05: Tzolis

21:10
Vertonghen niet mee naar WK met Rode Duivels: dit is de reden

Vertonghen niet mee naar WK met Rode Duivels: dit is de reden

22:00
Scheidsrechter kent zijn straf nadat hij voetbalster slaat

Scheidsrechter kent zijn straf nadat hij voetbalster slaat

21:40
'Deze club toont opnieuw interesse voor Tzolis: explodeert de vraagprijs?'

'Deze club toont opnieuw interesse voor Tzolis: explodeert de vraagprijs?'

21:10
OFFICIEEL Club Brugge verlengt contract van zoon van Paul Okon

OFFICIEEL Club Brugge verlengt contract van zoon van Paul Okon

20:40
1
Erfenis van Renard: Anderlecht loopt zo goed als zeker centen mis in dossier Hatenboer

Erfenis van Renard: Anderlecht loopt zo goed als zeker centen mis in dossier Hatenboer

20:00
7
📷 Keuze is gemaakt: Rode Duivels hebben basecamp voor WK 2026

📷 Keuze is gemaakt: Rode Duivels hebben basecamp voor WK 2026

19:20
🎥 Opvallend: Anthony Moris wordt in Saudi-Arabië ongewild meegesleurd in complottheorieën

🎥 Opvallend: Anthony Moris wordt in Saudi-Arabië ongewild meegesleurd in complottheorieën

19:00
2
"Beter dan in het treble-seizoen": sterke woorden die Vincent Kompany steunen

"Beter dan in het treble-seizoen": sterke woorden die Vincent Kompany steunen

18:40
KRC Genk weet al meer: één flankaanvaller blijft, één lijkt uitgespeeld

KRC Genk weet al meer: één flankaanvaller blijft, één lijkt uitgespeeld

18:10
Belangrijk en onverwacht vertrek op komst bij Standard

Belangrijk en onverwacht vertrek op komst bij Standard

18:00
2
Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union

Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union

16:30
63
KV Kortrijk komt met groot nieuws over Brecht Dejaegere

KV Kortrijk komt met groot nieuws over Brecht Dejaegere

17:36
Union had concrete plannen met Lierse-speler, maar zware blessure gooit roet in het eten

Union had concrete plannen met Lierse-speler, maar zware blessure gooit roet in het eten

17:30
2
Zwaar incident na training van Real Madrid: aanvoerder naar ziekenhuis gebracht

Zwaar incident na training van Real Madrid: aanvoerder naar ziekenhuis gebracht

17:00
'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro'

'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro'

15:30
7
Toptransfer in de maak voor Karetsas? Gesprekken met Duitse topclub botsen op één groot probleem

Toptransfer in de maak voor Karetsas? Gesprekken met Duitse topclub botsen op één groot probleem

16:10
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 2

 Speeldag 34
Laval Laval 09/05 Boulogne Boulogne
Saint-Etienne Saint-Etienne 09/05 Amiens Amiens
Red Star 93 Red Star 93 09/05 Montpellier Montpellier
Nancy Nancy 09/05 Dunkerque Dunkerque
Grenoble Grenoble 09/05 Troyes Troyes
Bastia Bastia 09/05 Le Mans Le Mans
Annecy FC Annecy FC 09/05 Rodez Rodez
Clermont FC Clermont FC 09/05 Guingamp Guingamp
Reims Reims 09/05 Pau Pau

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union Johnnie Walker Johnnie Walker over Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar" Alex Del Piero Alex Del Piero over Veel werk voor Dimitri De Condé bij Genk: alles hertekenen, vele jackpots op komst Alex Del Piero Alex Del Piero over 🎥 "De toekomstige Courtois": Mike Penders zet heel Europa in vuur en vlam Bork Bork over Hans Vanaken is nu ook Gert Verheyen voorbij op weg naar ultieme blauw-zwarte geschiedenis fanskb fanskb over Donderslag bij heldere hemel: promovendus Beveren ziet succescoach vertrekken Admiraal F Admiraal F over Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen JaKu JaKu over Deschacht heeft tip voor Taravel: "Straks is het seizoen naar de kloten" Geert DL Geert DL over "Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten TatstOn TatstOn over Na uitschakeling in Champions League: druk op Kompany stijgt enorm Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved