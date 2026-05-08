Plots miljoenen op komst voor KAA Gent voor onverwachte speler?

Voor KAA Gent is er nog werk aan de winkel in de Champions' Play-offs om nog een Europees ticket af te dwingen. De wedstrijd tegen RSC Anderlecht kan daarbij van grote waarde zijn. Ondertussen wordt wel aan de mouw getrokken van een aantal spelers.

KAA Gent wil een Europees ticket afdwingen, zodat ze volgend seizoen nieuwe stappen kunnen zetten in de ontwikkeling. Dan moet het wel afkomen van de zesde plaats in de stand en als het even kan zelfs nog de vierde plaats gaan pakken om een mogelijke barrage af te wenden.

Tegen RSC Anderlecht hebben ze dan ook geen enkele andere keuze dan toch uit te pakken met de eerste overwinning van hun Champions' Play-offs. Het kan helpen dat paars-wit stilaan de finale van de Croky Cup moet voorbereiden, die wordt gespeeld op donderdag 14 mei.

KAA Gent kan nog miljoenen cashen

Ondertussen lopen een aantal van de spelers van KAA Gent wel stilaan in de kijker bij diverse andere ploegen. Heel wat jongelingen hebben dit seizoen alweer stappen gezet in hun ontwikkeling en dat kan ook opleveren voor De Buffalo's dus.

Wat meer is: je moet zelfs geen absolute onbetwiste speler van Gent zijn om toch in de belangstelling te staan. Zo wordt volgens Afrikaanse bronnen door diverse teams gedacht aan Samuel Kotto, de 22-jarige verdediger van Gent.

Samuel Kotto in de belangstelling van diverse clubs

Die heeft momenteel een marktwaarde van drie miljoen euro volgens Transfermarkt, maar hij kon zich de voorbije maanden wel niet doorzetten bij KAA Gent. Daarom werd hij afgelopen winter dan ook uitgeleend aan Stade de Reims. In de Franse tweede klasse is hij ondertussen van grote waarde met al veertien gespeelde wedstrijden.





Hij miste nog geen wedstrijd bij de club, al moet hij normaliter deze zomer wel terugkeren naar Gent waar hij nog tot juni 2028 onder contract ligt. Er is veel interesse uit Frankrijk, maar ook Genoa en Udinese zouden bij de geïnteresseerde clubs horen. Bij Gent geloven ze wel in hem, maar mogelijk sluiten ze een miljoenendeal zeker ook niet uit.