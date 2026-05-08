Deschacht heeft tip voor Taravel: "Straks is het seizoen naar de kloten"

Het wordt een heel drukke week voor RSC Anderlecht. Zondag is er de trip naar KAA Gent, waar de vierde en/of vijfde plaats nog op het spel staat in de Champions' Play-offs. En donderdag is er dan meteen de bekerfinale tegen Union SG. Een spreidstand zonder weerga voor paars-wit. Wat moeten ze doen?

Als RSC Anderlecht de bekerfinale wint, dan pakt het een prima Europees ticket. Als Union SG echter de Croky Cup naar zijn hand kan zetten, dan is het STVV dat profiteert met het derde beste Europese ticket van het seizoen.

In dat geval is de competitie opnieuw van grote waarde voor RSC Anderlecht. Op dit moment kunnen ze niet voorzien op welke manier ze het beste een Europees ticket kunnen pakken - er twee keer naast pakken is een doemscenario.

Welke risico's gaat RSC Anderlecht al dan niet nemen?

Anderlecht kan het zich eigenlijk niet echt veroorloven om vol voor de bekerfinale te kiezen, maar het zal wel geen risico's nemen met een aantal spelers op bezoek bij de Buffalo's zondagnamiddag. Kana is geschorst, maar Diarra en Saliba zullen uit voorzorg nog niet spelen.

En hoeveel minuten krijgt Nathan De Cat op bezoek bij KAA Gent in de Planet Group Arena? Daar moet Taravel mogelijk nog over nadenken. Als het van Olivier Deschacht afhangt, dan is hij formeel: elk risico moet worden geschuwd.

Olivier Deschacht formeel over wat Taravel moet doen tegen KAA Gent

“Je moet niet op één paard wedden, hè. Stel dat je met een B-ploeg op Gent verliest en dan ook die finale, dan is het seizoen naar de kloten. Nee, Taravel moet gewoon zijn beste spelers opstellen en hopen dat zij winnen en vertrouwen opdoen."





"Dat ze momentum pakken, want dat is na de 0 op 9 broodnodig", aldus Deschacht formeel in Het Nieuwsblad. Volgens hem heeft het ook geen zin om te roteren ... als je eigenlijk je vaste basiself nog niet hebt gevonden. En dus is het aan Taravel om tegen KAA Gent nog ultiem een paar dingen uit te proberen om er in de bekerfinale tegen Union SG te staan.