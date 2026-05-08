Deschacht heeft tip voor Taravel: "Straks is het seizoen naar de kloten"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 3 reacties
Deschacht heeft tip voor Taravel: "Straks is het seizoen naar de kloten"
Word fan van Anderlecht! 4347

Het wordt een heel drukke week voor RSC Anderlecht. Zondag is er de trip naar KAA Gent, waar de vierde en/of vijfde plaats nog op het spel staat in de Champions' Play-offs. En donderdag is er dan meteen de bekerfinale tegen Union SG. Een spreidstand zonder weerga voor paars-wit. Wat moeten ze doen?

Als RSC Anderlecht de bekerfinale wint, dan pakt het een prima Europees ticket. Als Union SG echter de Croky Cup naar zijn hand kan zetten, dan is het STVV dat profiteert met het derde beste Europese ticket van het seizoen.

In dat geval is de competitie opnieuw van grote waarde voor RSC Anderlecht. Op dit moment kunnen ze niet voorzien op welke manier ze het beste een Europees ticket kunnen pakken - er twee keer naast pakken is een doemscenario.

Welke risico's gaat RSC Anderlecht al dan niet nemen?

Anderlecht kan het zich eigenlijk niet echt veroorloven om vol voor de bekerfinale te kiezen, maar het zal wel geen risico's nemen met een aantal spelers op bezoek bij de Buffalo's zondagnamiddag. Kana is geschorst, maar Diarra en Saliba zullen uit voorzorg nog niet spelen.

En hoeveel minuten krijgt Nathan De Cat op bezoek bij KAA Gent in de Planet Group Arena? Daar moet Taravel mogelijk nog over nadenken. Als het van Olivier Deschacht afhangt, dan is hij formeel: elk risico moet worden geschuwd.

Olivier Deschacht formeel over wat Taravel moet doen tegen KAA Gent

“Je moet niet op één paard wedden, hè. Stel dat je met een B-ploeg op Gent verliest en dan ook die finale, dan is het seizoen naar de kloten. Nee, Taravel moet gewoon zijn beste spelers opstellen en hopen dat zij winnen en vertrouwen opdoen."

"Dat ze momentum pakken, want dat is na de 0 op 9 broodnodig", aldus Deschacht formeel in Het Nieuwsblad. Volgens hem heeft het ook geen zin om te roteren ... als je eigenlijk je vaste basiself nog niet hebt gevonden. En dus is het aan Taravel om tegen KAA Gent nog ultiem een paar dingen uit te proberen om er in de bekerfinale tegen Union SG te staan.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Veel werk voor Dimitri De Condé bij Genk: alles hertekenen, vele jackpots op komst

Veel werk voor Dimitri De Condé bij Genk: alles hertekenen, vele jackpots op komst

09:30
Stevige ingreep bij Dender levert resultaat op: "We waren verwonderd"

Stevige ingreep bij Dender levert resultaat op: "We waren verwonderd"

09:15
🎥 Jelle Vossen neemt emotioneel afscheid van Zulte Waregem: dit heeft hij nog te zeggen over de zaak

🎥 Jelle Vossen neemt emotioneel afscheid van Zulte Waregem: dit heeft hij nog te zeggen over de zaak

09:00
Club Brugge wil Union SG de loef afsteken en komt met stevige vernieuwing

Club Brugge wil Union SG de loef afsteken en komt met stevige vernieuwing

08:30
Er is meer dan Mokio, Karetsas en Amuzu: deze spelers met de dubbele nationaliteit kent u waarschijnlijk niet

Er is meer dan Mokio, Karetsas en Amuzu: deze spelers met de dubbele nationaliteit kent u waarschijnlijk niet

08:10
Doelman ziet 'knapste vrouw ter wereld' tijdens songfestival en maakt belofte waar De derde helft

Doelman ziet 'knapste vrouw ter wereld' tijdens songfestival en maakt belofte waar

07:30
Goalmaker krijgt veel complimenten... van zijn ex-ploeg

Goalmaker krijgt veel complimenten... van zijn ex-ploeg

07:20
Gevoelige transfer in de maak? Speler van Zulte Waregem geniet interesse van KV Kortrijk

Gevoelige transfer in de maak? Speler van Zulte Waregem geniet interesse van KV Kortrijk

07:00
Dit zijn de finalisten van de Europa League en de Conference League

Dit zijn de finalisten van de Europa League en de Conference League

22:57
2
Erfenis van Renard: Anderlecht loopt zo goed als zeker centen mis in dossier Hatenboer

Erfenis van Renard: Anderlecht loopt zo goed als zeker centen mis in dossier Hatenboer

20:00
5
Na uitschakeling in Champions League: druk op Kompany stijgt enorm

Na uitschakeling in Champions League: druk op Kompany stijgt enorm

22:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/05: Tzolis

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/05: Tzolis

21:10
Vertonghen niet mee naar WK met Rode Duivels: dit is de reden

Vertonghen niet mee naar WK met Rode Duivels: dit is de reden

22:00
Scheidsrechter kent zijn straf nadat hij voetbalster slaat

Scheidsrechter kent zijn straf nadat hij voetbalster slaat

21:40
'Deze club toont opnieuw interesse voor Tzolis: explodeert de vraagprijs?'

'Deze club toont opnieuw interesse voor Tzolis: explodeert de vraagprijs?'

21:10
OFFICIEEL Club Brugge verlengt contract van zoon van Paul Okon

OFFICIEEL Club Brugge verlengt contract van zoon van Paul Okon

20:40
1
'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro'

'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro'

15:30
7
📷 Keuze is gemaakt: Rode Duivels hebben basecamp voor WK 2026

📷 Keuze is gemaakt: Rode Duivels hebben basecamp voor WK 2026

19:20
"Ik ben terug": Anderlecht-speler laat weer van zich horen na lange lijdensweg

"Ik ben terug": Anderlecht-speler laat weer van zich horen na lange lijdensweg

14:20
🎥 Opvallend: Anthony Moris wordt in Saudi-Arabië ongewild meegesleurd in complottheorieën

🎥 Opvallend: Anthony Moris wordt in Saudi-Arabië ongewild meegesleurd in complottheorieën

19:00
2
"Beter dan in het treble-seizoen": sterke woorden die Vincent Kompany steunen

"Beter dan in het treble-seizoen": sterke woorden die Vincent Kompany steunen

18:40
KRC Genk weet al meer: één flankaanvaller blijft, één lijkt uitgespeeld

KRC Genk weet al meer: één flankaanvaller blijft, één lijkt uitgespeeld

18:10
Belangrijk en onverwacht vertrek op komst bij Standard

Belangrijk en onverwacht vertrek op komst bij Standard

18:00
2
Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union

Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union

16:30
48
KV Kortrijk komt met groot nieuws over Brecht Dejaegere

KV Kortrijk komt met groot nieuws over Brecht Dejaegere

17:36
Union had concrete plannen met Lierse-speler, maar zware blessure gooit roet in het eten

Union had concrete plannen met Lierse-speler, maar zware blessure gooit roet in het eten

17:30
2
Zwaar incident na training van Real Madrid: aanvoerder naar ziekenhuis gebracht

Zwaar incident na training van Real Madrid: aanvoerder naar ziekenhuis gebracht

17:00
1
Toptransfer in de maak voor Karetsas? Gesprekken met Duitse topclub botsen op één groot probleem

Toptransfer in de maak voor Karetsas? Gesprekken met Duitse topclub botsen op één groot probleem

16:10
1
Ghana kijkt opvallend vaak naar Anderlecht en Belgische competitie

Ghana kijkt opvallend vaak naar Anderlecht en Belgische competitie

13:45
Rode Duivels bereiden zich best ook voor op andere WK-tegenstander: dit is de situatie met Iran

Rode Duivels bereiden zich best ook voor op andere WK-tegenstander: dit is de situatie met Iran

15:00
Beerschot rekent op uitverkocht stadion: ook Lommel krijgt ferme boost

Beerschot rekent op uitverkocht stadion: ook Lommel krijgt ferme boost

13:14
17
Duitsland en Bayern koken van woede na CL-uitschakeling en richten pijlen op arbitrage

Duitsland en Bayern koken van woede na CL-uitschakeling en richten pijlen op arbitrage

13:00
5
Doelman Jari De Busser krijgt duidelijkheid van Club Brugge over mogelijke transfer

Doelman Jari De Busser krijgt duidelijkheid van Club Brugge over mogelijke transfer

12:20
10
Opnieuw out: toestand van Rode Duivel baart zorgen op een maand van het WK

Opnieuw out: toestand van Rode Duivel baart zorgen op een maand van het WK

12:00
7
OFFICIEEL: Sven Kums maakt opvallende terugkeer naar KAA Gent en pakt uit met komst Jonathan Kindermans

OFFICIEEL: Sven Kums maakt opvallende terugkeer naar KAA Gent en pakt uit met komst Jonathan Kindermans

11:06
4
🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk

🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk

11:20
29

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 09/05 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 10/05 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 10/05 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 20:45 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 10/05 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 10/05 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 7

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Erfenis van Renard: Anderlecht loopt zo goed als zeker centen mis in dossier Hatenboer Johnnie Walker Johnnie Walker over Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union Johnnie Walker Johnnie Walker over Na uitschakeling in Champions League: druk op Kompany stijgt enorm Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over Deschacht heeft tip voor Taravel: "Straks is het seizoen naar de kloten" Johnnie Walker Johnnie Walker over Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen fanskb fanskb over DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper TIGERMANIA TIGERMANIA over Union had concrete plannen met Lierse-speler, maar zware blessure gooit roet in het eten RememberLierse RememberLierse over 🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk FCBalto FCBalto over Dit zijn de finalisten van de Europa League en de Conference League André Coenen André Coenen over 'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved