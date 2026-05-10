Beerschot ziet promotiedroom uiteen spatten: dit hebben Messoudi en kapitein Sanusi te zeggen

Beerschot slaagde er niet in om de achterstand tegen Lommel recht te zetten en ziet zo een snelle terugkeer naar de Jupiler Pro League aan zich voorbijgaan. Op het Kiel overheerste na afloop vooral de ontgoocheling.

Beerschot keert volgend seizoen niet terug naar de Jupiler Pro League. De Ratten moesten een 3-1-achterstand van in de heenwedstrijd goed maken tegen Lommel SK. Ze slaagden hier niet in en verloren zelf opnieuw met ruime cijfers.

"We hebben ons laten verrassen door de stevige aanpak van Lommel", vertelde Messoudi na afloop van de wedstrijd tegenover Het Laatste Nieuws. "We spelen wel een goede wedstrijd en creëren kansen. Doelpunten moesten er echter zijn, maar die vielen er niet."

Lommel kon de ban breken nadat doelman Nick Shinton in de fout ging. Een slechter moment kon er niet zijn. "Dan valt er een fout van Nick waaruit een doelpunt komt. Dat mag niet gebeuren", wijst ook Messoudi op de actie van zijn doelman.

Beerschot blijft ontgoocheld achter na misgelopen promotie

Lommel scoorde nog twee keer terwijl Wright-Phillips de eer redde. Opnieuw een 3-1-nederlaag voor Beerschot. "We hadden misschien efficiënter en zuiverder moeten zijn doorheen het seizoen. Dan hadden we de 2de plaats gehad en moesten we de play-offs niet spelen", analyseert Messoudi verder.

Nu moeten ze op het Kiel snel de knop omdraaien. "We zijn teleurgesteld, maar we blikken terug op een seizoen waarin we onze sterke kanten hebben getoond en spelers zich snel hebben laten ontplooien. We blikken vooruit en maken ons klaar voor de voorbereiding", besluit Messoudi.



Ook kapitein Ryan Sanusi sprak teleurgesteld met HLN na afloop van de partij. "We hadden liever naar de barragematchen gegaan. Maar als je ons seizoen analyseert, dan oogt dat positief", wil hij toch vooral de goede zaken onthouden.

Hij sprak ook over zijn eigen toekomst. Het contract van de 34-jarige Sanusi loopt deze zomer af. "Wat mijn toekomst brengt weet ik niet. Aan stoppen met voetbal denk ik alsnog niet. Het liefst van als is dat bij Beerschot."