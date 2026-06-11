Courtois op punt om record Belgische legende te verbreken en... van twee internationale iconen

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Courtois op punt om record Belgische legende te verbreken en... van twee internationale iconen
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Wanneer de Rode Duivels maandag aan hun WK-campagne beginnen tegen Egypte, staat er voor Thibaut Courtois meer op het spel dan alleen een goede start van het toernooi. De doelman van Real Madrid staat namelijk op een zucht van een bijzonder Belgisch record.

Courtois werkte tot dusver vijftien wedstrijden af op WK-eindrondes en behoort daarmee al tot het selecte kransje Belgische internationals die het vaakst op het grootste voetbalpodium actief waren. Alleen Jan Ceulemans en Enzo Scifo staan nog boven hem op de ranglijst.

Enzo Scifo voorbijsteken

Dat lijkt echter niet lang meer het geval te zullen zijn. Als België de groepsfase overleeft en Courtois zijn plaats onder de lat behoudt, wordt hij normaal gezien alleen recordhouder. Scifo voert momenteel de lijst aan met zeventien WK-wedstrijden. Courtois heeft er dus nog maar drie nodig om de voormalige spelmaker definitief voorbij te steken.

De doelman zelf blijft er opvallend nuchter onder. "Ik heb die statistiek zien passeren op sociale media", reageerde hij met een glimlach. "Normaal zou dat hier wel moeten lukken."

Het zou opnieuw een bevestiging zijn van de uitzonderlijke carrière die Courtois bij de nationale ploeg heeft uitgebouwd. Sinds zijn debuut groeide hij uit tot één van de belangrijkste spelers van de gouden generatie en intussen ook tot één van de meest ervaren Rode Duivels ooit.

En ook Barthez en Shiltonin het vizier

Maar er is nog een tweede statistiek die de aandacht trekt. Niet alleen in België, ook wereldwijd behoort Courtois tot de absolute WK-top als het gaat over clean sheets. Momenteel staat hij op zeven wedstrijden zonder tegendoelpunt op een wereldkampioenschap.

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Daarmee staat hij op een gedeelde achtste plaats aller tijden. De legendarische doelmannen Fabien Barthez en Peter Shilton voeren die ranglijst aan met tien clean sheets. "Ik heb er nog drie nodig om hen te evenaren", lachte Courtois. "Maar dat zullen we nog moeten afwachten."

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