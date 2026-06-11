Courtois ziet hoopgevende trend op training bij de Rode Duivels

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Courtois ziet hoopgevende trend op training bij de Rode Duivels
Foto: © photonews
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De Rode Duivels tellen stilaan de uren af naar hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. In de Belgische selectie groeit het vertrouwen met de dag en volgens Thibaut Courtois heeft dat alles te maken met de sfeer die momenteel binnen de groep heerst.

De doelman van Real Madrid is bijzonder enthousiast over wat hij de voorbije weken heeft gezien op training. Na enkele turbulente jaren rond de nationale ploeg voelt hij opnieuw een energie die hem doet denken aan de beste periodes van de Rode Duivels.

"Ik heb een enorm goed gevoel", vertelde Courtois. "Ik ben er de laatste jaren natuurlijk niet altijd bij geweest, maar wat ik nu zie, stemt me heel positief. Er is een heel goede sfeer tussen de jonge gasten en de meer ervaren spelers."

Mentaliteit bij spelers zit heel goed

Volgens de doelman zit de kracht van deze selectie niet alleen in het talent, maar vooral in de mentaliteit waarmee gewerkt wordt. "Op training geeft iedereen honderd procent. Zelfs wanneer we tactische oefeningen doen waarbij je moet uitvoeren wat Egypte doet, iets wat niet altijd de leukste opdrachten zijn, doet iedereen dat zonder morren. Iedereen werkt mee en wil beter worden."

Dat enthousiasme zag Courtois ook al tijdens de recente oefenwedstrijden tegen Tunesië en Kroatië. De positieve lijn die daar werd ingezet, ziet hij vandaag nog steeds terug binnen de groep. "Dat gevoel heeft zich verdergezet na die oefenmatchen. Als we dat kunnen meenemen naar maandag, dan denk ik dat we vertrokken zijn voor een goed toernooi."

Egypte wordt zwaarste tegenstander

Toch beseft Courtois dat Egypte geen eenvoudige tegenstander wordt. De Afrikaanse ploeg beschikt met Mohamed Salah over een absolute wereldster en kan bijzonder gevaarlijk zijn in de omschakeling. "Mo Salah is een geweldige speler. We kennen elkaar goed van onze periode bij Chelsea en ik weet natuurlijk welke kwaliteiten hij heeft. We zullen moeten opletten voor de transities van Egypte."

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Volgens Courtois mogen de Belgen zich niet laten verrassen door het spelbeeld dat hen waarschijnlijk te wachten staat. "We gaan tegen een compact en stug blok spelen. Zij zullen op de counter loeren en kunnen ons daar echt pijn doen als we niet geconcentreerd blijven."

Zelf straalt Courtois in ieder geval veel ambitie uit. Op zijn mogelijk laatste WK wil hij nog één keer alles geven voor de nationale ploeg. "Ik ben enorm hongerig. Een WK blijft iets speciaals voor elke voetballer. Ik voel me goed, ik heb veel zin in het toernooi en ik merk datzelfde gevoel ook bij de rest van de groep."

Vooral de ingesteldheid van de spelersgroep maakt indruk op de doelman. "Ik ben positief verrast door deze groep. De sfeer zit goed, iedereen luistert naar wat de trainer vraagt en de kwaliteit op training ligt hoog. Je voelt gewoon dat iedereen klaar is om eraan te beginnen."

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