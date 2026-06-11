“Moeilijkste telefoontjes uit mijn carrière”: hier had Rudi Garcia het heel zwaar mee

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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“Moeilijkste telefoontjes uit mijn carrière”: hier had Rudi Garcia het heel zwaar mee

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Een WK-selectie samenstellen betekent ook moeilijke keuzes maken. Rudi Garcia onthulde bij Het Nieuwsblad dat twee gesprekken hem bijzonder zwaar vielen tijdens de selectie van de Rode Duivels.

Pijnlijke beslissingen

Een bondscoach kan niet iedereen gelukkig maken. Garcia moest verschillende internationals teleurstellen, maar twee telefoontjes bleven hem bijzonder bij. "Die telefoontjes naar Openda en Matz Sels waren de moeilijkste uit mijn carrière", vertelde de Fransman aan de krant. Beide spelers haalden de definitieve WK-selectie niet.

Openda en Sels reageren sportief

Volgens Garcia toonden zowel Loïs Openda als Matz Sels veel begrip voor de beslissing. Vooral de reactie van Openda maakte indruk op de bondscoach.

"Ik begrijp het, coach. Succes op het WK", kreeg Garcia van de aanvaller te horen. De bondscoach benadrukte dat beide internationals de beslissing met veel klasse aanvaardden. Openda kende een moeilijk seizoen bij Juventus, waar hij volgens Garcia te weinig speelminuten verzamelde. Ook bij de nationale ploeg kon hij niet altijd brengen wat van hem werd verwacht.

Niet de beste 26, maar de juiste 26

Garcia verdedigde zijn selectiebeleid met een opvallende vergelijking. Hij verwees naar Engeland, waar ook bekende namen naast de selectie vielen. "Je pakt niet de 26 beste spelers mee. Je pakt 26 spelers mee die complementair zijn op en naast het veld." Volgens de bondscoach is groepsdynamiek minstens even belangrijk als individuele kwaliteit.

Daarbij spelen ook zijn assistenten een belangrijke rol. Zij helpen mee bij het samenstellen van een evenwichtige spelersgroep waarin iedereen zijn taak kent.

Groepsgevoel als sleutel

Met zijn selectie wil Garcia bouwen aan een hecht collectief dat op een groot toernooi het verschil kan maken. Individuele klasse blijft belangrijk, maar volgens de bondscoach zijn karakter en samenhorigheid minstens even doorslaggevend.

De moeilijke gesprekken met Openda en Sels hoorden bij die opdracht. Hoe zwaar de beslissingen ook vielen, Garcia is ervan overtuigd dat hij de juiste balans heeft gevonden voor het WK en dat het groepsbelang uiteindelijk altijd voorop staat.

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