‘KV Kortrijk stunt? Ex-publiekslieveling moet terugkeren’

KV Kortrijk hoopt deze zomer Nayel Mehssatou opnieuw aan boord te halen. De verdedigende middenvelder verruilde de West-Vlaamse club vorig jaar transfervrij voor Standard, maar zou nu opnieuw op het verlanglijstje van De Kerels staan.

Kortrijk kent de kwaliteiten van Mehssatou als geen ander en ziet in hem een speler die meteen een meerwaarde kan betekenen voor het nieuwe seizoen.

Van Anderlecht-opleiding naar Kortrijk

Nayel Mehssatou werd geboren op 2 augustus 2002 in België en genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij Anderlecht. Later zette hij zijn ontwikkeling verder bij KV Kortrijk, waar hij uiteindelijk ook doorbrak in het eerste elftal.

Hoewel hij voornamelijk als verdedigende middenvelder wordt uitgespeeld, kan Mehssatou ook als rechtsachter of centrale middenvelder uit de voeten. Die veelzijdigheid maakte hem jarenlang een belangrijke pion voor de club. Tijdens zijn eerste periode bij Kortrijk speelde hij liefst 108 officiële wedstrijden en groeide hij uit tot een vaste waarde.

Chileens international

Dankzij zijn Chileense roots kwam Mehssatou in aanmerking voor de nationale ploeg van Chili. Tijdens zijn periode bij KV Kortrijk werd hij opgeroepen voor La Roja en verzamelde hij acht interlands.

Die internationale ervaring verhoogde zijn aanzien en maakte hem ook interessant voor andere clubs in België.



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Moeilijk eerste seizoen bij Standard

Vorige zomer trok Mehssatou transfervrij naar Standard, waar hij een nieuw hoofdstuk in zijn carrière wilde beginnen. Zijn contract loopt nog meerdere seizoenen door en zijn marktwaarde wordt momenteel op ongeveer 1,8 miljoen euro geschat.

Het eerste seizoen op Sclessin verliep echter wisselvallig. Door de stevige concurrentie en de sportieve onzekerheid bij de club kon hij zich niet altijd manifesteren als basisspeler.

KV Kortrijk ziet daarin een kans om zijn voormalige sterkhouder terug te halen. De club weet wat ze aan Mehssatou heeft: een jonge speler met meer dan honderd wedstrijden ervaring in het Belgische profvoetbal en internationale ervaring bij Chili. Of Standard wil meewerken aan een vertrek, blijft voorlopig onduidelijk. Afwachten dus of dit wat worden kan.