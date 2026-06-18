Lionel Messi meteen de held, maar ook enkele grote verrassingen sprongen in het oog: wie kiest u?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Lionel Messi meteen de held, maar ook enkele grote verrassingen sprongen in het oog: wie kiest u?

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We zijn een week ver in het WK, maar de finale is nog meer dan een maand van ons verwijderd. Iedereen heeft wel al één keer kunnen spelen en dus hebben we toch al een aantal zaken te vermelden die ons zijn opgevallen. Met ook ons eerste 'Team van de Speeldag' op dit WK.

Doelman

Zelfs als we nog andere doelmannen in overweging zouden nemen omwille van een aantal heel erg goede reddingen, dan nog hebben we eigenlijk geen enkele andere keuze dan Vozinha in doel te plaatsen. De goalie van Kaapverdië wist Spanje op een 0-0 gelijkspel te houden en pakte uit met een peer goede parades. De 40-jarige goalie is ondertussen al een cultheld in eigen land en ver daarbuiten.

Verdediging

Dat Kaapverdië de nul wist te houden? Dat mogen ze ook wel aan Diney Borges (en Pico Lopes) toeschrijven. Ook zij verdedigden het doel van hun ploeg met heel veel overgave en dat leverde een knap resultaat op.

Minstens zo'n verrassend resultaat was de zege van Australië tegen Turkije. Voorin werd stevig gecounterd, maar achterin stond het ook vooral als een huis. Het is moeilijk om iemand te kiezen, maar Harry Souttar mag als kapitein wel een vermelding krijgen. Schlotterbeck was dan weer oppermachtig voor Duitsland én wist ook te scoren. 

Middenveld

De Marokkaan Ayyoub Bouaddi was wellicht de opvallendste jonge speler van alle wedstrijden in de eerste speelronde. Het talent van Lille heerste op het middenveld in het duel tegen Brazilië, dat in 1-1 eindigde. Veel balcontacten, goede passing, sterk in de duels en veel controle: een mooie wedstrijd van hem.

Bouaddi
© photonews

Zweden maakte korte metten met Tunesië en mocht daar onder meer Ayari voor danken, die vanop het middenveld liefst twee keer wist te scoren. Yan Diomandé was de man van de match die Ivoorkust aan een belangrijke overwinning hielp tegen Ecuador en zo ook een stekje mag afdwingen in onze basiself.

Hwang in-beom was dan weer de man die ondertussen al een week geleden Zuid-Korea mee aan een belangrijke overwinning wist te helpen tegen Tsjechië. De speler maakte heel wat indruk en werd ook uitgeroepen tot man van de match.

Aanval

Spitsen die meerdere doelpunten maken, daar kan je bijna niet rond. Lionel Messi is door een hattrick nu echt in de absolute galerij der WK-groten terechtgekomen en heeft nog verschillende wedstrijden om alleen topschutter aller tijden te worden.

Bij de spelers met twee doelpunten merken we onder meer Kylian Mbappé, Kai Havertz, Erling Haaland en Harry Kane op. Toch gaan we in onze opstelling met twee andere, iets minder bekende spitsen met twee doelpunten aan de slag. Eli Just scoorde twee keer voor Nieuw-Zeeland, terwijl Falorin Balogun de held voor thuisland Team USA was tegen een weliswaar zwak Paraguay.

Alles samen levert dat volgend team van de eerste speeldag op: 

Team van de Week - WK SD1
© AVL

U kan overigens ook zelf uw elftal van de speeldag samenstellen. Hieronder zal u een veldje zien, waarop u in de formatie die u verkiest een aantal spelers kan kiezen. Wat wij als suggestie geven, is dus niet wat u per se moet volgen. Bij vragen of problemen: laat het ons weten in de reacties.

WK 2026 - Speeldag 1

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Marokko
Australië
Vozinha
Harry Souttar
Nico Schlotterbeck

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