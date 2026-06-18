‘Nieuwe tik voor Anderlecht? Club Brugge richt vizier op Spaans toptalent’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Nieuwe tik voor Anderlecht? Club Brugge richt vizier op Spaans toptalent’
Foto: © photonews

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Anderlecht probeerde Pablo García tijdens de wintermercato naar Brussel te halen, maar zonder succes. Nu mengt ook Club Brugge zich in de strijd om het Spaanse toptalent, terwijl Real Betis een stevige prijs op zijn goudhaantje kleeft.

Pablo García is opnieuw een opvallende naam op de Belgische transfermarkt. De twintigjarige Spanjaard stond afgelopen winter al op de verlanglijst van Anderlecht, maar een overgang kwam er niet. Nu zou Club Brugge zich gemeld hebben bij Real Betis om de flankaanvaller naar België te halen.

De concurrentie is niet min. Ook Ajax, Inter Miami en Deportivo Alavés zouden de situatie van de Spaanse jeugdinternational nauwgezet volgen.

Van jeugdproduct tot eerste elftal

Pablo García werd geboren op 11 augustus 2005 en doorliep de jeugdopleiding van Real Betis. Al snel gold hij als een van de grootste talenten van de club dankzij zijn snelheid, techniek en dribbelvaardigheid.

De flankaanvaller schopte het tot de Spaanse jeugdelftallen en kreeg vorig seizoen zijn kans in het eerste elftal van Betis. Hij verzamelde vijftien wedstrijden in La Liga en deed zo waardevolle ervaring op op het hoogste niveau. Hoewel hij nog jong is, zien veel clubs hem als een speler met een groot ontwikkelingspotentieel.

Betis houdt stevig vast aan zijn goudhaantje

Een transfer wordt allesbehalve eenvoudig. García ligt nog onder contract bij Real Betis tot de zomer van 2029. Daardoor heeft de Spaanse club een bijzonder sterke onderhandelingspositie.

Zijn marktwaarde wordt momenteel op ongeveer acht miljoen euro geschat, maar volgens Spaanse berichten wil Betis pas echt onderhandelen vanaf tien miljoen euro. Tot op heden zou nog geen enkele club een officieel bod hebben uitgebracht.

Nieuwe klap voor Anderlecht?

Voor Anderlecht lijkt een transfer steeds moeilijker te worden. De Brusselaars toonden al interesse tijdens de wintermercato, maar de financiële voorwaarden maakten een akkoord lastig.

Club Brugge lijkt nu een nieuwe poging te wagen om García naar België te halen. De landskampioen beschikt doorgaans over meer financiële slagkracht en kan bovendien uitpakken met Europees voetbal en een sterk ontwikkelingsproject voor jonge spelers.

Of García deze zomer effectief naar de Jupiler Pro League trekt, blijft afwachten. Wel lijkt duidelijk dat een speler die Anderlecht enkele maanden geleden nog wilde binnenhalen, nu bovenaan het verlanglijstje van Club Brugge prijkt.

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