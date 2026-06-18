Opvallend: 'Mats Rits kan bij Beerschot een cirkel rond maken'

Mats Rits lijkt zijn carrière mogelijk voort te zetten bij Beerschot. De ervaren middenvelder is transfervrij na zijn vertrek bij Anderlecht en zou openstaan voor een terugkeer naar de club waar zijn profverhaal ooit begon. De Kielse Ratten tonen interesse.

Mats Rits ziet zijn contract bij Anderlecht binnenkort aflopen. De Belgische middenvelder heeft geen toekomst meer bij paars-wit en is op zoek naar een nieuwe club, en daarvoor moet hij mogelijk niet ver kijken.

Beerschot denkt aan ervaren Rits

Volgens Het Nieuwsblad toont Beerschot namelijk interesse in de 32-jarige middenvelder, die nog niet klaar is met het voetbal. De Kielse Ratten willen graag terug naar het hoogste niveau promoveren en zouden de hulp van Rits kunnen gebruiken.

Ryan Sanusi, die aanvoerder was, verliet Beerschot onlangs voor een nieuw avontuur bij Sporting Hasselt. Rits zou zijn vervanger kunnen worden in de kern. Voorlopig wacht hij nog wel op een voorstel.

Ook de middenvelder ziet terugkeer zitten

De interesse is er langs de kant van de Ratten, maar ook langs de kant van Rits. Hij zou zeker openstaan voor een terugkeer naar Beerschot. Het is ook daar waar het allemaal begon voor hem. De Antwerpenaar doorliep er de jeugdreeksen en maakte er later ook zijn debuut. In totaal speelde hij 25 wedstrijden voor, toen nog, Germinal Beerschot, waarin hij twee doelpunten scoorde.

Nadien trok hij naar Ajax en later KV Mechelen. Na zijn avontuur Achter de Kazerne was het tijd voor vijf jaar Club Brugge, waarna Anderlecht volgde. Hij speelde 83 wedstrijden voor de Brusselaars, maar het verhaal eindigde niet zoals gehoopt.





Afgelopen seizoen mocht hij pas op de allerlaatste speeldag van de reguliere competitie minuten maken. Voordien viel hij het volledige seizoen naast de selectie, terwijl hij in de play-offs ook nog twee keer mocht invallen.

Toch blijft Rits met zijn ervaring, prijzenkast en leiderschap een interessante naam voor een ambitieuze club als Beerschot. Zeker in de Challenger Pro League kan hij nog van grote waarde zijn.