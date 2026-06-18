Pro League maakt kalender bekend: deze affiches en toppers kleuren de start van de JPL

Terwijl het WK nog volop bezig is, kijkt het Belgische voetbal al vooruit naar het nieuwe seizoen. De kalender van de Jupiler Pro League is bekend: op 7 augustus rolt de bal opnieuw in de hoogste klasse met Club Brugge - KV Kortrijk als openingswedstrijd.

De Pro League heeft zijn kalender voor het seizoen 2026-2027 bekendgemaakt. U kunt die vanaf nu ook bij ons bekijken. Terwijl het WK nog volop bezig is, weten de Belgische clubs dus al waar en wanneer hun nieuwe campagne begint. Op vrijdag 7 augustus wordt de competitie op gang getrapt met meteen een opvallende affiche: landskampioen Club Brugge ontvangt promovendus KV Kortrijk in het Jan Breydelstadion.

Jupiler Pro League start op 7 augustus: Club Brugge opent tegen KV Kortrijk

Het nieuwe seizoen wordt er één met een duidelijk andere insteek. De competitie telt opnieuw achttien clubs en de play-offs verdwijnen. Daardoor bestaat het seizoen uit één reguliere competitie van 34 speeldagen. Elke wedstrijd telt dus rechtstreeks mee in de strijd om de titel, Europees voetbal en het behoud.

Voor de clubs wordt het meteen duidelijk waar ze aan toe zijn. Zeker door het verdwijnen van de play-offs krijgt de kalender extra gewicht. Een moeilijke start kan sneller doorwegen dan de voorbije jaren, terwijl een sterke reeks in augustus en september meteen een stevige basis kan leggen voor de rest van het seizoen.

Achttien clubs en geen play-offs meer

Naast KV Kortrijk keren ook Lommel SK en SK Beveren terug op het hoogste niveau. Zij beginnen, net als Kortrijk, met een uitwedstrijd. Lommel trekt bij zijn comeback naar de JPL naar STVV voor een Limburgs duel, terwijl SK Beveren op bezoek gaat bij Antwerp. Union, vorig seizoen vicekampioen en bekerwinnaar, begint in de Kempen tegen Westerlo.

Op de openingsspeeldag staan verder ook Standard - Cercle Brugge, Zulte Waregem - KRC Genk, Anderlecht - RAAL La Louvière, Sporting Charleroi - OH Leuven en KAA Gent - KV Mechelen op het programma.

Lang wachten op de eerste topwedstrijden hoeft niet. Op zondag 30 augustus volgt al een eerste Super Sunday. Eerst staat de Slag om Vlaanderen tussen KAA Gent en Club Brugge op het programma, later die dag nemen Union en Anderlecht het tegen elkaar op in het Dudenpark.

Ook later in het najaar volgen enkele stevige affiches. Zo ontvangt Club Brugge op speeldag 11 Anderlecht, terwijl speeldag 13 onder meer Antwerp - Anderlecht, Standard - Club Brugge, STVV - KRC Genk en Union - KAA Gent brengt. De laatste speeldag wordt afgewerkt in het weekend van 21 mei 2027. Dan kennen we de landskampioen, al kunnen Europese campagnes nog voor verschuivingen in de kalender zorgen.

Kalender kan nog wijzigen door Europese campagnes

De Pro League maakt voorlopig wel alleen de exacte speelmomenten tot en met speeldag 7 bekend. De affiches voor de rest van het seizoen liggen al vast, maar de precieze data en aftrapuren volgen later.

De eerstvolgende update komt er na afloop van de Europese voorrondes, op 1 september 2026. Daarna volgen nog twee kalenderupdates: op 8 december 2026, na de Europese groepsfase, en op 9 februari 2027, na de kwartfinales van de Croky Cup.