Analyse Wie is Vitor Bruno, de vaste rechterhand van Conceiçao die RSC Anderlecht weer op de rails moet krijgen?

Florent Malice
Bjorn Vandenabeele en Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Wie is Vitor Bruno, de vaste rechterhand van Conceiçao die RSC Anderlecht weer op de rails moet krijgen?
Foto: © photonews
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Het is nu officieel: Vitor Bruno, de voormalige assistent van Sergio Conceiçao bij zo goed als alle clubs waar hij trainer was, is de nieuwe hoofdcoach van Sporting Anderlecht.

Een assistent die bij Anderlecht T1 wil worden

Het eerste wat opvalt wanneer je het cv van Vitor Bruno bekijkt, is zijn beperkte ervaring als hoofdcoach. De 43-jarige Portugees was maar één keer echt T1: van juli 2024 tot januari 2025, toen FC Porto afscheid nam van Sergio Conceição en André Villas-Boas, net aangesteld als sportief directeur van de Dragons, besliste om diens assistent zijn kans te geven.

Conceiçao Sergio
© photonews

Want tot dan was Vitor Bruno wat je gerust de rechterhand van Sergio Conceição kon noemen: sinds 2012 bij Olhanense, meteen ook Conceição’s eerste ervaring als hoofdtrainer na zijn vertrek bij Standard, stond Bruno aan zijn zijde. Eerst als physical coach, vanaf 2021 als assistent.

De vraag stelt zich: heeft Antoine Sibierski geprobeerd om de ex-Rouche weg te plukken en het duo opnieuw samen te brengen? We zullen het misschien nooit weten, maar er gingen in elk geval geruchten over spanningen tussen de twee mannen in de laatste periode van Conceição bij Porto — geruchten die Vitor Bruno zelf altijd stellig ontkende. Feit is wel: voor Bruno wordt het zijn eerste “echte” buitenlandse avontuur (op een korte passage na… in Angola, in de staf van zijn vader, ook coach).

Een moeilijke context en een matige balans bij Porto

Vitor Bruno nam geen Porto over dat op volle toeren draaide — omstandigheden die je best met Anderlecht kan vergelijken: een kersverse sportief directeur die een risico neemt door hem te kiezen, en een kern die grondig herschikt moet worden. In Porto probeerde Bruno onder meer spelers opnieuw bij de groep te halen die ex-mentor Sergio Conceição aan de kant had geschoven. Bovendien verloor hij in de zomer enkele sterkhouders, zoals Francisco Conceição en Mehdi Taremi, een naam die het Belgische publiek nog maar recent echt leerde kennen.



De start was spectaculair en zelfs wat miraculeus: in de Portugese Supercup, zijn eerste officiële match als hoofdcoach (los van de 16 wedstrijden waarin hij Conceição al verving), ging Vitor Bruno van nachtmerrie naar droom. Sporting Portugal stond namelijk 3-0 voor… maar kraakte volledig en verloor nog met 3-4. Grappig detail: het was ook de eerste officiële wedstrijd van Zeno Debast bij Sporting. De ex-Anderlechtenaar ging bij die gelegenheid twee keer pijnlijk in de fout, waardoor Porto en Bruno terug in de wedstrijd kwamen.

Daarna werd het een moeilijke halve seizoen voor FC Porto: de Dragons kenden ups en downs, het spelbeeld overtuigde te weinig en in november volgden drie nederlagen op rij. Dat lijkt een detail, maar voor de Portugese grootmacht was het een primeur in… 16 jaar. Nog erger: begin 2025 verloor Porto opnieuw drie keer op rij. Twee keer in één seizoen, dat was zelfs een eerste keer… in 52 jaar. Vitor Bruno raakte het vertrouwen van zijn bestuur kwijt én verloor de steun van het publiek: op 20 januari moest hij vertrekken.

Vitor Bruno spreekt vlot Engels… en best aardig Frans

Sommigen vroegen het zich misschien af: spreekt Vitor Bruno, die bijna zijn hele carrière in Portugal doorbracht, andere talen dan Portugees? Het antwoord is ja. Hij spreekt perfect Engels, zoals te zien is in zijn voorstellingvideo op de kanalen van RSC Anderlecht. Maar hij kan zich ook in het Frans uit de slag trekken, iets wat hem erg van pas kwam bij FC Nantes, waar hij Sergio Conceição eveneens volgde.

Ideaal dus om te communiceren met zijn assistent Jérémy Taravel. Maar ook met een kern waarin Frans nog altijd een van de belangrijkste voertalen is, met jongens als Bertaccini, Saliba of inmiddels ook Biancone. Bruno spreekt daarnaast Spaans, wat in een kleedkamer altijd een grote troef is (zeker voor de integratie van iemand als César Huerta, die het lastig had om stappen te zetten in het Engels).

Wat voor coach is Vitor Bruno?

In zijn voorstellingvideo omschreef Vitor Bruno zichzelf als een “ambitieuze” coach, die graag hoog en intens druk zet en zijn tegenstander wil domineren. Hij wil spelers zien die zich volledig smijten op het veld en bereid zijn alles te geven — een boodschap die we de voorbije jaren vaker hoorden bij nieuwe trainers in het Lotto Park, maar die in elk geval perfect aansluit bij wat Antoine Sibierski zocht.

Tactisch, wat betekent dat? In principe dat je Anderlecht niet meteen moet verwachten “voetballend” tot in het doel te zien combineren. Zoals een diepgaande analyse van het gespecialiseerde Totalfootballanalysis uitlegt, gebruikt Vitor Bruno zijn middenvelders veel om de tegenstander uit verband te spelen via voortdurende beweging. De middenvelders moeten niet per se veel dribbelen, maar wel top zijn zonder bal, en lijnen kunnen breken met een scherpe pass: als Nathan De Cat bij Anderlecht blijft, zou hij dat wel eens kunnen smaken.

De centrumspits krijgt daardoor een cruciale rol, omdat hij meer moet doen dan acties afwerken: Bruno werkte met een nummer 9 die alleen in de punt kan spelen als aanspeelpunt, kan kaatsen, uitzakken en de defensieve lijnen in beweging brengt. Mihajlo Cvetkovic voldoet deels aan dat profiel, maar mist misschien wat “body”: het zou niet verbazen als Sibierski deze zomer nog een stevigere spits haalt.

De wingers zullen dan weer explosief moeten zijn, diepgang zoeken en hun loopacties in de rug van de verdediging kunnen timen: net het type profiel dat RSCA de voorbije jaren vaak miste, op enkele uitzonderingen na die nog niet klaar zijn, zoals Ibrahima Kanaté. Kortom: er is werk aan de winkel voor Antoine Sibierski!

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