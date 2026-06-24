📷 Dit is het nieuwe thuisshirt van Standard voor het nieuwe seizoen

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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📷 Dit is het nieuwe thuisshirt van Standard voor het nieuwe seizoen
Foto: Standard de Liège
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Standard Luik heeft woensdagochtend zijn nieuwe thuisshirt voor het seizoen 2026/2027 officieel voorgesteld.

De Luikse club pakte origineel uit met de voorstelling van zijn nieuwe shirt, gedragen door verschillende eigen medewerkers. Het is uiteraard rood. Fijne verticale strepen geven het shirt extra textuur. De kraag is afgewerkt met witte biezen, een detail dat ook terugkomt aan de mouwen.

De kledijleverancier is Macron, met wie Standard een contract heeft tot het einde van het seizoen 2029-2030. "We zijn verheugd om deze samenwerking te starten met een zo iconisch merk als Macron. Hun enthousiasme om met ons samen te werken, hun luisterbereidheid en hun vermogen om modellen op maat aan te bieden, evenals de kwaliteit van hun producten, maakten meteen het verschil. We delen dezelfde waarden en dezelfde passie voor sport, wat dit partnerschap natuurlijk en veelbelovend maakt", verklaarde Giacomo Angelini, CEO van de Luikse club, in juni 2025.

De shirtsponsor is opnieuw Circus Daily, dat onlangs ook zijn contract met de Luikse club verlengde tot 2030. Giacomo Angelini reageerde begin juni op de contractverlenging met Circus Daily : "De trouw en betrokkenheid van Circus Daily aan onze zijde zijn een blijk van vertrouwen waar we bijzonder trots op zijn. Deze verlenging slaat een nieuw hoofdstuk in onze samenwerking open en we kijken ernaar uit om dit avontuur samen voort te zetten in dienst van Standard, zijn ambities en zijn supporters."

"Een van de opvallende kenmerken van het nieuwe shirt is het gebruik van de nieuwe Eco 3D Knit Jacquard-stof van Macron," benadrukt Standard. "Dankzij deze innovatieve productietechniek worden de patronen rechtstreeks in de structuur van de stof verwerkt, wat een verfijnd driedimensionaal effect creëert dat de look en de feel van het kledingstuk naar een hoger niveau tilt. Concreet is het shirt gemaakt in Eco 3D Knit - Matrix, een stof van 100% gerecycleerd polyester, ontworpen om uitzonderlijke prestaties, duurzaamheid en natuurlijke elasticiteit te bieden."

De prijs van het shirt


Het shirt (90 euro voor volwassenen en 75 euro voor kinderen) evenals de short (40 euro voor volwassenen en 35 euro voor kinderen) en de kousen (18 euro) zijn vanaf nu verkrijgbaar in de officiële shop van Standard Luik.

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