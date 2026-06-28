Feyenoord rondt miljoenentransfer af in JPL: spits moet opvolger van Ueda worden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Feyenoord rondt miljoenentransfer af in JPL: spits moet opvolger van Ueda worden
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Feyenoord heeft zijn nieuwe spits zo goed als beet. De Rotterdammers hebben een akkoord bereikt met KVC Westerlo over de transfer van Nacho Ferri. De Spaanse aanvaller moet in De Kuip de aanval versterken en wordt gezien als de opvolger van Ayase Ueda.

De Japanse spits staat nog steeds op de radar van verschillende buitenlandse clubs en Feyenoord houdt er rekening mee dat hij na het WK een transfer zal maken. Daarom schakelde de Nederlandse topclub snel door naar Ferri.

Miljoenentransfer

Met de transfer is een stevig bedrag gemoeid. Feyenoord zou om en bij de negen miljoen euro betalen voor de 21-jarige spits, die afgelopen seizoen indruk maakte in de Jupiler Pro League.

Voor Westerlo betekent het opnieuw een lucratieve uitgaande transfer. De Kemphanen dreigen deze zomer meerdere sterkhouders kwijt te raken, maar Ferri lijkt de eerste die effectief de overstap maakt.

Via Duitsland naar België

Ferri begon zijn carrière in eigen land bij Ontinyent en UD Alzira, waarna hij de overstap maakte naar de jeugdopleiding van Eintracht Frankfurt.

Een echte doorbraak in de Bundesliga bleef echter uit. De Duitse club verhuurde hem eerst aan KV Kortrijk, waarna Westerlo hem definitief overnam.

Die keuze bleek een schot in de roos. In zijn eerste volledige seizoen bij de Kemphanen groeide Ferri uit tot één van de gevaarlijkste spitsen in de Belgische competitie. Met elf competitiedoelpunten trok hij de aandacht van verschillende buitenlandse clubs.

Feyenoord handelt snel

Feyenoord volgde Ferri al geruime tijd en besloot de onderhandelingen de voorbije weken in een stroomversnelling te brengen. Uiteindelijk bereikten beide clubs een akkoord, waardoor de Spaanse spits op weg lijkt naar de Eredivisie.

In Rotterdam hopen ze dat Ferri zijn doelpuntenproductie kan doortrekken. Met zijn lengte van 1,92 meter, fysieke présence en neus voor doelpunten beschikt hij over een ander profiel dan Ueda, maar precies dat sprak de technische leiding van Feyenoord aan.

Voor Westerlo betekent het opnieuw een bevestiging van zijn sterke transferbeleid. De Limburgers haalden Ferri weg bij Eintracht Frankfurt en verkopen hem amper een seizoen later met een forse meerwaarde aan een Europese topclub.

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