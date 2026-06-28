De Rode Duivels treffen een loodzware tegenstander in de zestiende finales, en wel hierom

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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De Rode Duivels treffen een loodzware tegenstander in de zestiende finales, en wel hierom
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De kogel is door de kerk. De Rode Duivels weten waar ze aan toe zijn in de zestiende finales van het WK. Ze nemen het op tegen Senegal, een van de beste Afrikaanse voetballanden. Dat is een zware loting en eigenlijk de zwaarst mogelijke beste derde die ze konden treffen op het WK.

De Rode Duivels deden tegen Nieuw-Zeeland wat ze moesten doen en mogen daardoor al minstens één ronde verder op het WK. De Belgen konden tot gisteren vier landen treffen in de zestiende finales: Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije. Met Senegal kwam de zwaarste tegenstander uit de bus.

Senegal werd derde in groep I

Senegal eindigde als derde in groep I, met daarin Frankrijk, Noorwegen en Irak. De Senegalezen openden met een 3-1-nederlaag tegen Frankrijk, waarin ze vooral in de eerste helft een meer dan degelijke indruk achterlieten.

Daarna verloren de Senegalezen een cruciaal duel om de tweede plaats van Noorwegen. Het werd 3-2 in het voordeel van de Noren, die zo een stevige optie namen op de tweede stek. Senegal moest daardoor winnen van Irak op de slotspeeldag en het best met een ruime score.

De Leeuwen van Teranga kweten zich uitstekend van hun taak en smeerden de Irakezen een 5-0-nederlaag aan. Dat was voldoende om als een van de beste derde door te stoten naar de volgende ronde. Daarin worden ze dus gekoppeld aan de Rode Duivels, die ongetwijfeld hadden gehoopt op een andere (minder sterke) tegenstander.

De Afrikaanse kampioen, of niet?

"Van alle mogelijke tegenstanders uit dat lijstje met beste derdes is Senegal eigenlijk wel de moeilijkste tegenstander", vindt chef voetbal van Het Nieuwsblad, Ludo Vandewalle. "Ze hebben toch al een serieus parcours afgelegd. Dus echt wel de moeilijkste tegenstander die we konden treffen..."

Met Senegal komt België tegenover de Afrikaanse kampioen te staan. Op het veld dan toch, want de Senegalezen verloren hun titel enkele maanden later aan Marokko.

In de finale van de Africa Cup zorgde Pape Gueye van het Spaanse Villarreal met een schitterend schot voor de bevrijdende 1-0, al werd die zege later omgezet in een 3-0-nederlaag. De Senegalezen hadden voor een Marokkaanse strafschop immers het veld verlaten.

Twee pegels tegen Irak

Terug naar het WK dan, waar Gueye als invaller ook tegen een tienkoppig Irak zijn uitstekende trap liet bewonderen. Met twee rake knallen zorgde hij voor de 3-0 en de 4-0. Zijn schot is een wapen dat de Rode Duivels onschadelijk zullen moeten proberen te maken.

Een ander gevaar luistert naar de naam Ismaïla Sarr. De snelle aanvaller van Crystal Palace was op dit WK al goed voor drie goals. Hij scoorde twee keer tegen Noorwegen en één keer tegen Irak.

Voor Crystal Palace trof hij het afgelopen seizoen in totaal 21 keer raak. Aan scorend vermogen is er dus geen gebrek; dat werd ook duidelijk tegen Irak. Ook voor Nicolas Jackson moeten de Duivels op hun hoede zijn.

Het zal zaak worden om de pijlsnelle Senegalese spitsen niet in de diepte te laten duiken, want dan zouden we weleens problemen kunnen gaan hebben.

Fysiek sterk, maar defensief kwetsbaar

Voort is Senegal een heel fysieke ploeg die nog steeds steunt op de grote ster Sadio Mané en Kalidou Koulibaly, ooit nog op de loonlijst van KRC Genk.

Koulibaly is fysiek enorm sterk, maar toonde zich samen met zijn collega-verdedigers kwetsbaar dit toernooi. Senegal incasseerde tegen Frankrijk en Noorwegen in totaal vijf goals. Aanvallend liggen er dus zeker kansen voor de Rode Duivels. Maar dat zullen de Senegalezen ook denken.

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