Wat met plan Alderweireld - Vandenhaute: "Slapende reus dommelt in"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 2 reacties
Wat met plan Alderweireld - Vandenhaute: "Slapende reus dommelt in"
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het was een beslissende week op De Bosuil. D-day voor Paul Gheysens en co leek het wel. Vindt hij het nodige geld om Antwerp te houden, of komt er een verkoop? Het wordt stilaan tijd om knopen te gaan doorhakken en er is een opmerkelijke piste gelanceerd.

Het verlies van Antwerp bleek begin 2026 met de jaarrekening van vorig seizoen beperkt tot een dik half miljoen euro, toch veel beter dan het jaar ervoor toen twaalf miljoen euro verlies werd geleden. Antwerp bleef echter zoeken naar extra investeerders, zeker gezien de cashflownoden die er nog altijd waren of zijn bij Paul Gheysens en diens bouwbedrijf Ghelamco.

Het Britse hefboomfonds Fasanara verstrekte twee jaar geleden een lening van 35 miljoen euro aan Goala, de besloten vennootschap waarmee Paul Gheysens samen met zijn zoon Michael in het bestuur zit en waarmee hij destijds de aandelen van stamnummer 1 verwierf. In ruil vroeg Fasanara de aandelen van de club in onderpand.

Deadline voor oplossing Royal Antwerp FC is opgeschoven

De deadline is ondertussen verschoven en dus heeft Gheysens nog wat meer tijd/respijt gekregen om een oplossing te zoeken. Ondertussen kwam er ook een optie ten berde met een investeringsgroep rond Wouter Vandenhaute en Toby Alderweireld.

De supporters van Antwerp én van Anderlecht reageerden daarop meteen erg scherp. "We hebben de spandoeken nog liggen", klonk het onder meer zeer scherp en kritisch richting minstens de mogelijke aanstelling van Vandenhaute.

Komst Toby Alderweireld hartelijker onthaald dan die van Wouter Vandenhaute?

En wat hebben de analisten te zeggen over de zaak? Niet iedereen is negatief over de zaak, al zal de eventuele komst van Alderweireld wel voor meer positiviteit zorgen dan de mogelijke komst van Wouter Vandenhaute.

Lees ook... 🎥 Belgisch talent van PSV eist hoofdrol op in eerste oefenmatch van Antwerp

Cisse Severeyns vatte het bij Sporza al bij al treffend samen: "Als er mensen zijn met een hart voor Antwerp, dan is dat altijd leuk meegenomen. Toby heeft duidelijk laten zien dat hij een Antwerp-hart heeft. Dat voel je als supporter", is hij alvast over de komst van Alderweireld zeer tevreden.

Werk aan de winkel voor Royal Antwerp FC?

Over de naam Vandenhaute klinkt er meer voorzichtigheid. "Langs de andere kant zit daar natuurlijk ook iemand bij die Anderlecht-supporter was en nu Antwerp zou overnemen. Hoe gaat dat matchen? Gaat dat puur zakelijk zijn of ook met het hart? Dat zullen we moeten afwachten."

Toch beseft Severeyns maar al te goed dat er werk aan de winkel is bij The Great Old. En dat er ook dringend geld nodig is om een nieuwe flow te gaan veroorzaken, want op dit moment ligt alles een beetje op apegapen bij The Great Old.

"Het is heel belangrijk dat er iemand bijkomt met centen", aldus Severeyns. "We hebben fantastische jaren gekend met de titel, de beker en elk jaar Play-off I. Maar de laatste twee jaar ging het duidelijk bergaf. Antwerp is een slapende reus die wakker is geworden, maar nu leek die weer wat in te dommelen. En dat is jammer voor zo'n club.

"Wie de laatste twee jaar naar de thuiswedstrijden ging, had weinig plezier. De sfeer is er nog altijd, de supporters blijven top, maar het spel is niet meer wat het moet zijn", beseft hij. En dus moet er ook op dat gebied kwaliteit bij.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
3e amateurliga B
3e amateurliga B Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
PSV
Francis Severeyns

Meer nieuws

Dramatisch: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse in coma na verkeersagressie

Dramatisch: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse in coma na verkeersagressie

11:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/07: Alcocer

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/07: Alcocer

10:30
DONE DEAL: JPL-club slaat stevige slag met Belg van PSV Eindhoven

DONE DEAL: JPL-club slaat stevige slag met Belg van PSV Eindhoven

08:30
'Dévy Rigaux dringt aan op volgende transfer uit JPL'

'Dévy Rigaux dringt aan op volgende transfer uit JPL'

10:00
DONE DEAL: JPL-club gaat hard en mag opnieuw miljoenen bijschrijven op de rekening

DONE DEAL: JPL-club gaat hard en mag opnieuw miljoenen bijschrijven op de rekening

10:30
WK-LIVE 5/7: geen Atlanta 2.0 door beslissing truitjes

WK-LIVE 5/7: geen Atlanta 2.0 door beslissing truitjes

10:28
Goede en slechte vibes? Ref voor België - USA is bekend

Goede en slechte vibes? Ref voor België - USA is bekend

09:00
De held van Kaapverdië scoorde “een Lukebakio”… en Dodi heeft er iets over te zeggen

De held van Kaapverdië scoorde “een Lukebakio”… en Dodi heeft er iets over te zeggen

07:30
🎥 Belgisch talent van PSV eist hoofdrol op in eerste oefenmatch van Antwerp

🎥 Belgisch talent van PSV eist hoofdrol op in eerste oefenmatch van Antwerp

15:30
5
Axel Witsel geeft één van de sleutels voor USA-België prijs

Axel Witsel geeft één van de sleutels voor USA-België prijs

07:00
1
Een jaar geleden nog voor een prikje door Anderlecht verkocht, nu zet hij Ligue 1 in vuur en vlam

Een jaar geleden nog voor een prikje door Anderlecht verkocht, nu zet hij Ligue 1 in vuur en vlam

23:00
4
Rode Duivels hebben Senegal in diepe crisis gedompeld: hallucinante onthullingen over wat gebeurde in hotel

Rode Duivels hebben Senegal in diepe crisis gedompeld: hallucinante onthullingen over wat gebeurde in hotel

22:30
3
Opvallende afmelding van Mika Godts voedt transfergeruchten

Opvallende afmelding van Mika Godts voedt transfergeruchten

22:00
2
Moeten we ons zorgen maken? Drie basisspelers Rode Duivels met vraagtekens achter hun naam

Moeten we ons zorgen maken? Drie basisspelers Rode Duivels met vraagtekens achter hun naam

21:26
Marokko, met zware 'Belgische' inbreng naar kwartfinales (tegen topfavoriet Frankrijk?)

Marokko, met zware 'Belgische' inbreng naar kwartfinales (tegen topfavoriet Frankrijk?)

21:04
5
Dodi Lukebakio verdedigt 'broer' met hand en tand en geeft ook uitleg voor mindere vorm

Dodi Lukebakio verdedigt 'broer' met hand en tand en geeft ook uitleg voor mindere vorm

20:40
 Harry Kane en co vrezen slapeloze nacht voor clash met gastland

 Harry Kane en co vrezen slapeloze nacht voor clash met gastland

20:20
Wat is de rol van Axel Witsel op dit WK? "Papi? Nee hé!" - Soort van assistent ook

Wat is de rol van Axel Witsel op dit WK? "Papi? Nee hé!" - Soort van assistent ook

19:40
2
Frankrijk ontsnapt aan blamage tegen Paraguay: favoriet toont plots barsten richting kwartfinale

Frankrijk ontsnapt aan blamage tegen Paraguay: favoriet toont plots barsten richting kwartfinale

01:25
7
Gent speelt gelijk met kapitein Burgess - Standard houdt schietoefeningen

Gent speelt gelijk met kapitein Burgess - Standard houdt schietoefeningen

18:59
4
Familiedrama treft Belgische commentator in de VS, Witsel en Lukebakio brengen steun over

Familiedrama treft Belgische commentator in de VS, Witsel en Lukebakio brengen steun over

19:20
Amerikaanse analist ziet groot voordeel VS tegen Rode Duivels: "Wij zijn véél atletischer dan België"

Amerikaanse analist ziet groot voordeel VS tegen Rode Duivels: "Wij zijn véél atletischer dan België"

19:00
2
Frankrijk krijgt heel slecht nieuws vlak voor duel met Paraguay

Frankrijk krijgt heel slecht nieuws vlak voor duel met Paraguay

18:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/07: Olaigbe

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/07: Olaigbe

17:20
Verrassing van formaat: Arsenal heeft akkoord met club over... Leandro Trossard

Verrassing van formaat: Arsenal heeft akkoord met club over... Leandro Trossard

17:40
3
OFFICIEEL: Belgisch talent vervangt Julien Duranville bij FC Basel

OFFICIEEL: Belgisch talent vervangt Julien Duranville bij FC Basel

17:20
Eerste oefenmatch geen succes: Vítor Bruno kiest meteen voor opvallende experimenten bij Anderlecht

Eerste oefenmatch geen succes: Vítor Bruno kiest meteen voor opvallende experimenten bij Anderlecht

16:10
4
"We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen"

"We kunnen België overmeesteren en letterlijk overlopen"

16:10
10
Juventus neemt opvallende beslissing over Loïs Openda

Juventus neemt opvallende beslissing over Loïs Openda

15:00
1
FIFA stond op punt WK-kraker helemaal om te gooien

FIFA stond op punt WK-kraker helemaal om te gooien

14:30
Steven Defour zou stevig ingrijpen en Vanaken uit ploeg halen bij Rode Duivels: dit is waarom

Steven Defour zou stevig ingrijpen en Vanaken uit ploeg halen bij Rode Duivels: dit is waarom

14:00
13
Hallucinant: ticketprijzen voor België-VS schieten door het dak

Hallucinant: ticketprijzen voor België-VS schieten door het dak

13:20
2
'STVV pakt uit met komst van 'Best Young Player' van Japan'

'STVV pakt uit met komst van 'Best Young Player' van Japan'

12:00
Slecht nieuws? Supercomputer voorspelt volgende tegenstander Rode Duivels en kans op eindwinst

Slecht nieuws? Supercomputer voorspelt volgende tegenstander Rode Duivels en kans op eindwinst

12:40
1
Anderlecht denkt aan miljoenenpiste uit de MLS

Anderlecht denkt aan miljoenenpiste uit de MLS

11:30
4
Thomas Meunier versiert transfer op het WK

Thomas Meunier versiert transfer op het WK

04/07
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Wat met plan Alderweireld - Vandenhaute: "Slapende reus dommelt in" Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Een jaar geleden nog voor een prikje door Anderlecht verkocht, nu zet hij Ligue 1 in vuur en vlam Birger J. Birger J. over Frankrijk ontsnapt aan blamage tegen Paraguay: favoriet toont plots barsten richting kwartfinale phicou phicou over Hallucinant: ticketprijzen voor België-VS schieten door het dak Swakke25 Swakke25 over 🎥 Belgisch talent van PSV eist hoofdrol op in eerste oefenmatch van Antwerp Rumba Rumba over Paraguay - Frankrijk: 0-1 joris--82 joris--82 over Opvallende afmelding van Mika Godts voedt transfergeruchten Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Amerikaanse analist ziet groot voordeel VS tegen Rode Duivels: "Wij zijn véél atletischer dan België" Caesar Cyriel Caesar Cyriel over Marokko, met zware 'Belgische' inbreng naar kwartfinales (tegen topfavoriet Frankrijk?) LD 007 LD 007 over Axel Witsel geeft één van de sleutels voor USA-België prijs Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved