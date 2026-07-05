Wat met plan Alderweireld - Vandenhaute: "Slapende reus dommelt in"

Het was een beslissende week op De Bosuil. D-day voor Paul Gheysens en co leek het wel. Vindt hij het nodige geld om Antwerp te houden, of komt er een verkoop? Het wordt stilaan tijd om knopen te gaan doorhakken en er is een opmerkelijke piste gelanceerd.

Het verlies van Antwerp bleek begin 2026 met de jaarrekening van vorig seizoen beperkt tot een dik half miljoen euro, toch veel beter dan het jaar ervoor toen twaalf miljoen euro verlies werd geleden. Antwerp bleef echter zoeken naar extra investeerders, zeker gezien de cashflownoden die er nog altijd waren of zijn bij Paul Gheysens en diens bouwbedrijf Ghelamco.

Het Britse hefboomfonds Fasanara verstrekte twee jaar geleden een lening van 35 miljoen euro aan Goala, de besloten vennootschap waarmee Paul Gheysens samen met zijn zoon Michael in het bestuur zit en waarmee hij destijds de aandelen van stamnummer 1 verwierf. In ruil vroeg Fasanara de aandelen van de club in onderpand.

Deadline voor oplossing Royal Antwerp FC is opgeschoven

De deadline is ondertussen verschoven en dus heeft Gheysens nog wat meer tijd/respijt gekregen om een oplossing te zoeken. Ondertussen kwam er ook een optie ten berde met een investeringsgroep rond Wouter Vandenhaute en Toby Alderweireld.

De supporters van Antwerp én van Anderlecht reageerden daarop meteen erg scherp. "We hebben de spandoeken nog liggen", klonk het onder meer zeer scherp en kritisch richting minstens de mogelijke aanstelling van Vandenhaute.

Komst Toby Alderweireld hartelijker onthaald dan die van Wouter Vandenhaute?

En wat hebben de analisten te zeggen over de zaak? Niet iedereen is negatief over de zaak, al zal de eventuele komst van Alderweireld wel voor meer positiviteit zorgen dan de mogelijke komst van Wouter Vandenhaute.



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Cisse Severeyns vatte het bij Sporza al bij al treffend samen: "Als er mensen zijn met een hart voor Antwerp, dan is dat altijd leuk meegenomen. Toby heeft duidelijk laten zien dat hij een Antwerp-hart heeft. Dat voel je als supporter", is hij alvast over de komst van Alderweireld zeer tevreden.

Werk aan de winkel voor Royal Antwerp FC?

Over de naam Vandenhaute klinkt er meer voorzichtigheid. "Langs de andere kant zit daar natuurlijk ook iemand bij die Anderlecht-supporter was en nu Antwerp zou overnemen. Hoe gaat dat matchen? Gaat dat puur zakelijk zijn of ook met het hart? Dat zullen we moeten afwachten."

Toch beseft Severeyns maar al te goed dat er werk aan de winkel is bij The Great Old. En dat er ook dringend geld nodig is om een nieuwe flow te gaan veroorzaken, want op dit moment ligt alles een beetje op apegapen bij The Great Old.

"Het is heel belangrijk dat er iemand bijkomt met centen", aldus Severeyns. "We hebben fantastische jaren gekend met de titel, de beker en elk jaar Play-off I. Maar de laatste twee jaar ging het duidelijk bergaf. Antwerp is een slapende reus die wakker is geworden, maar nu leek die weer wat in te dommelen. En dat is jammer voor zo'n club.

"Wie de laatste twee jaar naar de thuiswedstrijden ging, had weinig plezier. De sfeer is er nog altijd, de supporters blijven top, maar het spel is niet meer wat het moet zijn", beseft hij. En dus moet er ook op dat gebied kwaliteit bij.