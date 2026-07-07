Transfernieuws en Transfergeruchten 07/07

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/07
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 07/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over:

Zulte Waregem troeft onder meer Standard en Antwerp af

De jonge Duitse centrale verdediger van Schalke 04, Claudio Katunda, stond op de shortlist van meerdere clubs uit de Jupiler Pro League. De geboren Hannoveraan heeft zijn keuze gemaakt en trekt naar Zulte Waregem. (Lees meer)


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