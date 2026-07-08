Transfernieuws en Transfergeruchten 08/07: Vazquez - Bayram

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 08/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Vazquez - Bayram

Onderhandelingen zijn bezig: uitweg voor Luis Vazquez bij Anderlecht

Luis Vazquez is deze zomer teruggekeerd naar Anderlecht. Maar Getafe, waar hij in de tweede seizoenshelft van vorig seizoen op huurbasis speelde, zou hem graag definitief willen aantrekken. (Lees meer)

Westerlo verkoopt opnieuw sterkhouder voor miljoenenbedrag

KVC Westerlo ziet opnieuw een belangrijke pion vertrekken. Emin Bayram staat op het punt om de overstap te maken naar Başakşehir. De Turkse verdediger levert de Kemphanen ongeveer vijf miljoen euro op. (Lees meer)