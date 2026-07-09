Transfernieuws en Transfergeruchten 09/07: Scherpen

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/07: Scherpen
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 09/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Scherpen

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Ipswich Town, kersvers promovendus in de Premier League, zou interesse hebben in Union Saint-Gilloise-doelman Kjell Scherpen, meldt Sky Sports. De Nederlandse doelman zou op de shortlist van de Engelse club staan. (Lees meer)


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