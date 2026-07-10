Transfernieuws en Transfergeruchten 10/07: Coucke

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/07: Coucke
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 10/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Coucke

Cercle Brugge haalt nieuwe doelman binnen: vertrek van publiekslieveling komt dichterbij

Cercle Brugge heeft duidelijkheid gebracht in het keepersdossier. Gaëtan Coucke tekent tot 2029 bij de Vereniging en zijn komst lijkt meteen ook een voorbode van andere bewegingen, met Warleson en mogelijk ook Maxim Delanghe op weg naar de uitgang. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 09/07

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