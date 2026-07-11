Transfernieuws en Transfergeruchten 11/07: Trouillet - Kechta - Said

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 11/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Trouillet - Kechta - Said

OFFICIEEL: Jackpot voor Standard, dat speler voor 10 miljoen euro verkoopt

Standard ziet Rafiki Saïd al na één seizoen naar Wolverhampton vertrekken, maar houdt er financieel een stevige deal aan over. De Rouches ontvangen tien miljoen euro voor de winger en kunnen via bonussen en een doorverkooppercentage nog extra cashen. (Lees meer)

OFFICIEEL: Standard heeft nieuwe middenvelder helemaal beet

Standard zou binnenkort de middenvelder van Rodez, Alexis Trouillet, verwelkomen. Transferspecialist Sacha Tavolieri onthult dat er een akkoord is bereikt tussen beide clubs én met de speler. (Lees meer)