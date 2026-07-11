OFFICIEEL: Standard heeft nieuwe middenvelder helemaal beet
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Standard zou binnenkort de middenvelder van Rodez, Alexis Trouillet, verwelkomen. Transferspecialist Sacha Tavolieri onthult dat er een akkoord is bereikt tussen beide clubs én met de speler.
Alexis Trouillet is een Rouche
De transfer van Alexis Trouillet is officieel. De Franse middenvelder wordt een Rouche tot 2028, met optie op een extra seizoen. Na net naast promotie naar de Ligue 1 te hebben gegrepen met Rodez, zal hij nu uiteindelijk de Pro League ontdekken. Een transfer naar Standard waar de ex-speler van Nice en Panathinaikos zich over verheugt.
"Na een zeer sterk seizoen bij Rodez werd ik overtuigd door het project van Standard de Liège. Ik voel me klaar voor deze nieuwe uitdaging en ik wil de club helpen zijn doelstellingen te bereiken. Ik kijk er ook erg naar uit mijn nieuwe ploegmaats en de Luikse supporters te ontmoeten, wiens passie alom erkend is", verklaart de 25-jarige speler in het officiële communiqué.
Standard zou binnenkort de middenvelder van Rodez, Alexis Trouillet, verwelkomen. Transferspecialist Sacha Tavolieri onthult dat er een akkoord is bereikt tussen beide clubs én met de speler.
Alexis Trouillet is een Franse middenvelder die zowel als centrale als aanvallende middenvelder uit de voeten kan. Hij trok in februari 2025 naar Rodez, overgekomen van het Griekse Panathinaïkos. Ondanks een enkelblessure tussen de tweede helft van september 2025 en begin januari 2026 ontpopte hij zich vorig seizoen tot een belangrijke pion bij de Ligue 2-ploeg.
In het seizoen 2025/2026 kwam hij in alle competities samen 23 keer in actie en gaf hij één assist. De 25-jarige Fransman is technisch vaardig en voelt zich comfortabel in kleine ruimtes. Hij heeft ook een goed spelinzicht en kan met zijn passes lijnen doorbreken. Hij zoekt vaak de weg naar voren en deinst er niet voor terug om van afstand uit te halen.
De carrière van Alexis Trouillet
Hij werd opgeleid bij Rennes, maar brak er nooit echt door en maakte in augustus 2020 zijn profdebuut bij OGC Nice in een wedstrijd tegen Strasbourg. Hij viel toen in voor de Fransman Khéphren Thuram, intussen een ster bij Juventus.
In het seizoen 2021-2022 werd hij uitgeleend aan Auxerre, waarna hij terugkeerde naar Nice en vervolgens definitief vertrok richting Panathinaïkos. Bij de Griekse club, waar hij evenmin echt doorbrak, werd hij in 2023/2024 ook uitgeleend aan Volos FC en uiteindelijk trok hij, zoals hierboven vermeld, naar Rodez.
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Opmerkelijk: volgens onze info ontbrak Alexis Trouillet bij de laatste wedstrijd van Rodez tegen Bastia. Dat lijkt een teken dat een vertrek in de maak is.
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