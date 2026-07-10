Cercle Brugge haalt nieuwe doelman binnen: vertrek van publiekslieveling komt dichterbij

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Cercle Brugge haalt nieuwe doelman binnen: vertrek van publiekslieveling komt dichterbij
Foto: © photonews

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Cercle Brugge heeft duidelijkheid gebracht in het keepersdossier. Gaëtan Coucke tekent tot 2029 bij de Vereniging en zijn komst lijkt meteen ook een voorbode van andere bewegingen, met Warleson en mogelijk ook Maxim Delanghe op weg naar de uitgang.

Al enkele dagen wordt er uitvoerig gesproken over de doelmannensituatie bij Cercle Brugge. Nu is er al meer duidelijkheid gekomen. Vrijdagochtend maakte de Vereniging de komst van doelman Gaëtan Coucke bekend.

Coucke tekent voor drie seizoenen

"Cercle Brugge en het Italiaanse Sampdoria vonden een akkoord over de onmiddellijke overgang van doelman Gaëtan Coucke. De 27-jarige Belg tekent een contract voor 3 seizoenen bij de Vereniging, tot juni 2029", schrijven de West-Vlamingen op hun website.

Zijn komst is opvallend, aangezien het ook gelinkt is aan andere dossiers. Publiekslieveling Warleson zit namelijk al een tijdje te wachten op een transfer naar het Braziliaanse Botafogo. De doelman wil graag terugkeren naar zijn thuisland, maar er zijn problemen.

Warleson wacht op terugkeer naar Brazilië

Botafogo heeft nog een transferverbod en moet betalingen aflossen om dit probleem op te lossen. De komst van Coucke toont op die manier wel aan dat Cercle er alle vertrouwen in heeft dat de transfer van Warleson doorgaat. Ook Maxime Delanghe kan op interesse rekenen en zou klaar zijn voor een nieuwe uitdaging. Ook hij zou deze zomer dus kunnen vertrekken.

Coucke keert na enkele jaren terug naar België. Hij werd opgeleid bij KRC Genk, waar hij ook doorbrak bij de eerste ploeg. Nadien volgde een uitleenbeurt aan Lommel en later een transfer naar KV Mechelen, waar hij tot dusver zijn beste jaren beleefde. De 27-jarige Belg stond er 124 keer tussen de palen. 

In 2024 maakte hij transfervrij de overstap naar het Saudische Al-Orobah. Een lucratieve transfer, maar op sportief vlak niet de beste beslissing. Een jaar later verhuisde hij naar Sampdoria, waar zijn marktwaarde bleef kelderen. Coucke kwam er uiteindelijk slechts twee keer in actie, en was niet foutloos in die optredens.

Nieuwe kans na moeilijke buitenlandse jaren

Cercle biedt hem dus opnieuw vertrouwen. "Cercle is met een heel duidelijk en ambitieus project gekomen. Na gesprekken met het management en de trainers voelde ik meteen dat het goed zat", vertelde Coucke al over zijn transfer. 

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