Analyse Meningen over Rudi Garcia lopen enorm uit elkaar: waat denkt u?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Meningen over Rudi Garcia lopen enorm uit elkaar: waat denkt u?
Foto: © photonews
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Binnen enkele dagen of weken zal de evaluatie van de Rode Duivels en van bondscoach Garcia worden gemaakt na een bijzonder WK voor de Belgen. Kan de bondscoach aanblijven of moet er iemand anders komen? Dat is hét debat. En er lijken al opvolgers klaar te staan.

Stijn Stijnen zag dat Garcia veel overlegde met zijn spelers en dat goed beheerst - iets wat hem aan Ancelotti deed denken. "En ondanks alles halen ze de kwartfinale. Ik heb veel moeite om een bondscoach hiervoor onder de bus te gooien, tenzij hij echt een fout heeft gemaakt."

Toch denkt de coach van Patro Eisden Maasmechelen ook meteen dat de rekening van Garcia al vroeg in het toernooi gemaakt zal zijn en dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat de bondscoach zal worden ontslagen. Hij gaf ook al meteen Mark Van Bommel mee als alternatief.

Mark Van Bommel als het alternatief voor Rudi Garcia?

In de HLN Podcast wordt effectief herhaald dat Mark Van Bommel wel degelijk een optie zou zijn om de nieuwe bondscoach te worden, al moet Vincent Mannaert eerst nog de analyse maken van het werk van Rudi Garcia. 

Marc Degryse van zijn kant stelde zich luidop de vraag: als we afscheid nemen van Rudi Garcia, dan moet je natuurlijk ook een valabel alternatief hebben. Daar valt iets voor te zeggen, want is Mark Van Bommel dan zoveel beter?

Gaat de bondscoach ontslagen worden?

Gezien de tering naar de nering gezet moet worden, ook bij de Belgische voetbalbond, gaat het ook over een valabel én betaalbaar alternatief zoeken en vinden. Pep Guardiola is op papier vrij, maar hem in huis halen is ook meteen het failliet van de kas van de Belgische voetbalbond, durven we denken.

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En dus moet er op een andere manier gekeken worden naar Rudi Garcia en naar de mogelijke opvolger, als zou worden besloten om niet met hem verder te gaan. Evert Winkelmans gaf al aan dat hij liefst een Belgische coach zou zien aan het roer van de Belgen.

Garcia Rudi
© photonews

Daarin wordt hij nu bijgetreden door Anthony Vanden Borre, die ook beseft dat er geen geld meer is bij de Belgische bond en dat namen als Inzaghi of Guardiola niet moeten worden opgesomd. Steven Defour gaf in de studio van RTL Sports dan weer aan dat Hein Vanhaezebrouck wat hem betreft nog steeds een optie is, maar ook dat kan financieel moeilijk liggen.

En moet Garcia dan wel vliegen? Ook daar is niemand het op dit moment écht over eens. Hij heeft zijn positieve en zijn minder positieve kanten allemaal duidelijk tentoon kunnen spreiden op het WK. En dus is het aan Vincent Mannaert om de knoop door te hakken.

Rudi Garcia hoeft niet per se te vertrekken

"We hebben aanvallend te weinig gebracht tegen Spanje", aldus gewezen Rode Duivel Leo Van Der Elst in De Zondag. "Maar vooraf zei iedereen dat kwartfinale het hoogst haalbare was en dat hebben we ook gehaald. Natuurlijk hebben we onderweg wat geluk gehad, maar dat heb je nodig op een WK."

"Rudi Garcia heeft soms vreemde keuzes gemaakt, maar de resultaten spreken in zijn voordeel. Hij krijgt van mij een zeven op zijn rapport." Waarop Yves Vanderhaeghe inpikte: "Heel België had kritiek, maar hij kon wedstrijden omkeren en haalde het doel. Waarom zou hij geen bondscoach kunnen blijven?"

Moeten de Rode Duivels verder met Rudi Garcia?

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