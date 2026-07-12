Verrassend: 'Anderlecht wil shoppen bij Mönchengladbach'

RSC Anderlecht is begonnen aan zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. Om dit seizoen hoger te eindigen dan vorig seizoen én ook Europees een woordje mee te spreken, zal er snel gehandeld moeten worden. Daarbij komen ook verrassende namen naar boven.

Nathan Ngoumou is weer op de weg terug. Na een gescheurde achillespees in het voorjaar van 2025 is de vleugelspeler van Borussia Mönchengladbach sinds maart volledig hersteld en hervindt hij zijn vorm. Nu hij nog een jaar onder contract staat bij de Duitse club, geniet hij grote belangstelling van Anderlecht.

Dat meldt alvast FootMercato. Volgens hen heeft de Belgische club contact opgenomen met de Duitse club om te informeren naar de voorwaarden voor een mogelijke transfer van de 26-jarige speler. Al wordt dat misschien niet evident.

RSC Anderlecht heeft interesse in Nathan Ngoumou van Borussia Mönchengladbach

De voormalige speler van Toulouse staat goed aangeschreven op de transfermarkt. RSC Anderlecht is namelijk niet de enige club die interesse in hem toont. Gladbach nam hem in de zomer van 2022 voor 8 miljoen euro over van Toulouse.

Daarna beleefde hij niet altijd de makkelijkste tijden in Duitsland, met dus ook een paar serieuze blessures. Ook op dit moment zou hij met een spierprobleem kampen, maar toch kan hij van waarde zijn in het nieuwe seizoen van paars-wit.

Zijn er kapers op de kust voor Nathan Ngoumou?

Volgens Transfermarkt heeft de 26-jarige Franse Kameroener een marktwaarde van 3,5 miljoen euro. Of hij voor dat bedrag of meer zal verkocht worden? Dat is nog niet duidelijk, maar met een contract dat afloopt in juni 2027 heeft Borussia Mönchengladbach niet de makkelijkste onderhandelingspositie.





Tot op heden lijkt het er niet op dat Ngoumou zelf nog aast op een contractverlenging bij zijn Duitse club. Dat kan ook in de kaarten spelen van Anderlecht en de andere geïnteresseerden. Ngoumou speelde vorig seizoen geen enkele wedstrijd en ook het jaar daarvoor was hij een tijd out. Twee seizoenen geleden was hij met zes goals en vier assists nog van grote waarde voor Borussia Mönchengladbach.