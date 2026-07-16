Harry Kane reageert aangeslagen na Engelse instorting tegen Argentinië

Harry Kane was "verwoest" na de nederlaag van Engeland tegen Argentinië in de halve finale van het WK (1-2). De Engelse spits zal die opdoffer maar moeilijk kunnen verteren.

Hoewel Engeland met 1-0 voorkwam, verloor het uiteindelijk met 1-2. Een bijzonder pijnlijk scenario voor de Three Lions. Engeland-aanvoerder Harry Kane sprak na de wedstrijd bij BBC.

Harry Kane is "kapot van verdriet"

"Ik ben kapot van verdriet, voor iedereen. We hebben het grootste deel van de wedstrijd goed gespeeld", benadrukte hij. "Na de 1-0 wilden we de score eigenlijk gewoon vasthouden, maar dat is op dit niveau niet genoeg. Ik ben kapot van verdriet omdat we zo hard gewerkt hebben om hier te geraken. De jongens hebben alles gegeven, tot ze helemaal leeg waren. Ze hebben bloed, zweet en tranen gelaten."

Engeland kwam in de 55e minuut op voorsprong dankzij een doelpunt van Anthony Gordon. Maar in de slotfase sloeg Argentinië twee keer toe. Eerst via Enzo Fernandez in de 85e minuut, daarna via Lautaro Martinez in de 90+2e. Na de openingstreffer speelden de Engelsen opvallend defensiever.

"We kregen het moeilijk om druk op de bal te zetten. Na het doelpunt kregen we golf na golf te verwerken omdat zij meer spelers naar voren stuurden en wij hen niet meer man-tegen-man konden afstoppen", ging Kane verder.

Engeland was opnieuw dichtbij de wereldtitel



"We hebben veel goede momenten gehad op dit toernooi. We zijn dichtbij, we moeten alleen dat ontbrekende puzzelstuk vinden op het einde van een toernooi. Dit soort competities vraagt zoveel en zet je onder druk. We hebben de voorbije zes à zeven weken samen karakter getoond, maar we missen net dat laatste stukje", besloot hij zichtbaar teleurgesteld. Engeland speelt zaterdag nog de kleine finale, al zal die bitter smaken.