Wat als... Cédric Hatenboer helemaal ontploft in Nederland? Dan passeert Anderlecht wél langs de kassa

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Wat als... Cédric Hatenboer helemaal ontploft in Nederland? Dan passeert Anderlecht wél langs de kassa
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht nam in het tussenseizoen afscheid van Cédric Hatenboer. De 21-jarige Nederlander gaat in zijn thuisland bij Sparta Rotterdam voetballen. Al heeft paars-wit zich wél ingedekt voor het gevoel de middenvelder opeens helemaal zou doorbreken.

Olivier Renard betaalde in januari 2025 iets meer dan twee miljoen euro om Cédric Hatenboer los te weken bij Excelsior Rotterdam. De Nederlander deed het seizoen op huurbasis uit in zjin geboortestad. 

In het tussenseizoen kwam Hatenboer met de nodige adelbrieven naar Brussel. Anderlecht had met AFC Ajax, PSV én Feyenoord de volledige Nederlandse top afgetroefd in de strijd om de handtekening van de verdedigende middenvelder. 

Hatenboer Cedric
© photonews

Uiteindelijk speelde Hatenboer… géén enkele officiële minuut voor de A-kern van paars-wit. Ook tijdens de voorbije zomermaanden slaagde de middenvelder er niet in om Antoine Sibierski en Vitor Bruno te overtuigen. 

Ondertussen zette Hatenboer zijn krabbel onder een contract tot medio 2030 bij Sparta Rotterdam. De Nederlanders betalen één miljoen euro voor de 21-jarige middenvelder. 

Als Cédric Hatenboer ontploft... profiteert ook RSC Anderlecht mee

Al heeft Anderlecht zich volgens La Dernière Heure wél ingedekt. Sibierski heeft ervoor gezorgd dat Anderlecht ook langs de kassa passeert in het geval dat Hatenboer in Rotterdam helemaal ontploft. 

De sportief directeur van paars-wit heeft een aandeel van maar liefst veertig procent onderhandeld op een toekomstige transfer van Hatenboer. Simpel voorbeeld: als Sparta de Nederlander voor tien miljoen euro kan verkopen vloert er vier miljoen euro naar de paars-witte bankrekening. 

RSC Anderlecht pakt veertig procent (!) op toekomstige transfer van Cédric Hatenboer

Om het verhaal compleet te maken: Transfermarkt schat de marktwaarde van Hatenboer op twee miljoen euro. De Nederlander zelf is ervan overtuigd dat een terugkeer naar zijn geboortestad dé manier is om zichzelf te herlanceren. 

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Cedric Hatenboer

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