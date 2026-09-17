Analyse Deed Antwerp voor 3,5 miljoen hét koopje van de zomermercato in de JPL? Het ziet er héél goed uit

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Deed Antwerp voor 3,5 miljoen hét koopje van de zomermercato in de JPL? Het ziet er héél goed uit
Foto: © photonews
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Antwerp haalde deze zomer met Álvaro Cortés niet zomaar een jonge verdediger weg uit de opleiding van FC Barcelona. In Spanje werd de 21-jarige centrale verdediger tot voor kort beschouwd als een speler die dicht tegen de eerste ploeg aanzat. Hij was zelfs kapitein van Barça Atlètic en maakte in mei zijn officiële debuut voor het grote Barcelona. Enkele maanden later staat hij op de Bosuil.

Een zaak die toch eens nader belicht moet worden. Cortés kwam in 2021 over van Real Zaragoza en doorliep vervolgens verschillende fases binnen de Catalaanse opleiding. In maart verlengde Barcelona nog zijn contract tot 2028, met een optie voor een extra seizoen. De club maakte toen expliciet duidelijk dat ze de continuïteit van haar kapitein bij Barça Atlètic wilde verzekeren.

Toch veranderde zijn situatie enkele maanden later volledig. Spaanse media meldden dat Cortés duidelijkheid wilde over zijn perspectief bij de eerste ploeg. Hij wilde niet opnieuw een seizoen in het tweede elftal doorbrengen. Toen Barcelona vervolgens werk maakte van de komst van een extra linksbenige centrale verdediger, werd een vertrek bespreekbaar. Cortés koos daarop zelf voor een nieuwe omgeving waar hij meer kans op speelminuten had.

Barça-kapitein met één doel: eindelijk een vaste prof worden

Daar kwam de ambitie van de jonge verdediger helemaal naar boven. Hij verliet Barcelona niet omdat de club niet in hem geloofde, maar wel omdat zijn geduld op was en zijn ambitie hem verplichtte om andere oorden op te zoeken.

Bij Barça Atlètic verzamelde hij de voorbije twee seizoenen 30 en 28 wedstrijden. Vorig seizoen was hij bovendien de eerste kapitein van het team van Juliano Belletti. Barcelona beschreef hem bij zijn afscheid als een van de leiders van de ploeg, zowel op als naast het veld.

Zijn kans bij het eerste elftal kwam er uiteindelijk wel. Op 13 mei stond Cortés aan de aftrap tegen Alavés. Hij speelde de volledige wedstrijd als linksbenige centrale verdediger en viel volgens Barcelona vooral op met zijn rust in de opbouw en zijn defensieve ingrepen. Het was zijn eerste officiële wedstrijd voor de hoofdmacht.

Maar één wedstrijd was niet voldoende om hem zekerheid te geven. Cortés koos daarom voor de zekerheid van de Bosuil boven de onzekerheid van opnieuw wachten op zijn kans in Catalonië.

Investering van 3,5 miljoen die mogelijk een koopje zal blijken te zijn

Dat Antwerp hem definitief wilde aantrekken, zegt eveneens iets over de verwachtingen. The Great Old betaalde 3,5 miljoen euro voor Cortés. Barcelona behield daarnaast een percentage op een eventuele toekomstige verkoop.

Het is bovendien niet alleen de afkomst van Cortés die doet vermoeden dat Antwerp een uitstekende deal heeft gesloten. De eerste optredens op de Bosuil bevestigen dat beeld. Tegen Standard en Club Brugge stond hij meteen aan de aftrap en in beide wedstrijden maakte hij indruk.

Zelfs in een ploeg die defensief nog zoekende is, leek Cortés opvallend snel zijn omgeving te ontgroeien. Na zijn debuut tegen Standard was de linksbenige verdediger ondanks de nederlaag een van de betere spelers op het veld.

Cortés is pas 21, maar speelt niet als iemand die voor het eerst aan seniorenvoetbal wordt blootgesteld. Antwerp heeft een jonge verdediger gehaald die al een behoorlijke voetbalopleiding en leiderschapservaring achter de rug heeft en nu vooral kilometers op het hoogste niveau nodig heeft.

Ook zijn eigen analyse na Club Brugge maakt duidelijk dat er nog een volgende versnelling zit aan te komen. Cortés gaf zelf aan dat het Belgische voetbal fysieker is dan wat hij in Spanje gewend was, met hardere duels en meer loopwerk richting het eigen doel.

Dat hij na amper enkele wedstrijden al overeind blijft in die omstandigheden, terwijl hij zelf nog spreekt over een leerproces, is veelzeggend. Hij benoemde bovendien zelf dat dit soort wedstrijden precies is wat hij nodig heeft om als profvoetballer verder te groeien. 

Als Cortés zich de komende maanden ook offensief en in de opbouw verder ontwikkelt, kan Antwerp hem verkopen als een veel completere centrale verdediger dan degene die het deze zomer uit Barcelona weghaalde. 

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