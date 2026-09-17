Dimitri De Condé over de héél lucratieve zomer van KRC Genk: "Die druk is er nu iets minder"

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Dimitri De Condé over de héél lucratieve zomer van KRC Genk: "Die druk is er nu iets minder"
Foto: © photonews
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KRC Genk heeft er een héél lucratieve zomermercato opzitten. Vooral de uitgaande transfers van Kos Karetsas en Lucca Brughmans zorgen voor een volle clubkas. Dimitri De Condé erkent dat de druk tijdens de wintermercato minder op de ketel zal staan.

Kos Karetsas naar Borussia Dortmund: 33 miljoen euro. Lucca Brughmans naar Liverpool FC: 35 miljoen euro. Tel daarbij de uitgaande transfers van Zakaria El Ouahdi (voor acht miljoen euro naar Hamburger SV, nvdr.) en Yira Sor (voor drie miljoen euro naar Amedspor, nvdr.) en de teller van KRC Genk is gestopt op 79 miljoen euro.

Moeten we er een tekening bij maken dat de Limburgse penningmeester zich in de handen wrijft. Al is ook Dimitri De Condé blij met de zomermercato van De Smurfen. "De financiële druk om komende winter te moeten verkopen is nu een stuk minder. Ik heb andere periodes meegemaakt."

De Condé Dimitri
© photonews

De Condé verwijst daarmee bijvoorbeeld naar het vertrek van Paul Onuachu. "Wellicht hebben we door dat vertrek de titel ook verloren. En dat aanvaard ik dan ook. Al hebben we ook ooit Alejandro Pozuelo laten vertrekken in maart én alsnog de titel gepakt. Het kan dus ook anders." (knipoogt)

"Iedereen weet dat Genk niet het gemakkelijkste model heeft om altijd goede resultaten te halen", legt De Condé uit in Het Laatste Nieuws. "We hebben geen investeerders die klaarstaan om 140 miljoen euro in de club te pompen als het eens wat minder loopt. Maar door de transfers van Karetsas en Brughmans is die druk er eventjes niet."

Het is mijn job om ervoor te zorgen dat de club op de lange termijn gezond is. Niet rijk, maar gezond. En dat neem ik héél serieus

Dimitri De Condé

De Condé steekt zich dan ook nooit weg als het minder loopt. "Ik zit hier ondertussen al elf jaar, hé. (grijnst) Ik hoor andere TD's zeggen dat er twee seizoenen en vier mercato's nodig zijn om de boel weer op orde te zetten. Het is altijd de voorganger zijn schuld. Ik ben er destijds meteen ingevlogen. Tijd is er niet. De boel moet zo snel als mogelijk draaien."

"Ik moest als beginnend technisch directeur destijds meteen besparen", besluit De Condé. "Sommige collega's geven niet om de loonmassa van een club. Ze redeneren dat ze op 24 of 48 maanden worden afgerekend. Ik denk niet op die manier. Het is mijn job om ervoor te zorgen dat de club op de lange termijn gezond is. Niet rijk, maar gezond. En dat neem ik héél serieus."

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