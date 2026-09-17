Hoe dicht stond Anderlecht nu echt bij een terugkeer van Lukaku? Antoine Sibierski komt met de uitleg

De fans van RSC Anderlecht droomden de voorbije maanden van de terugkeer van Romelu Lukaku naar het Lotto Park. Heeft die optie ooit op tafel gelegen? Antoine Sibierski geeft tekst en uitleg.

Het was de voorbije maanden héél duidelijk dat Romelu Lukaku zou vertrekken bij SSC Napoli. Alhoewel, Partenopei zorgde uiteindelijk voor een verrassing. De Italiaanse topclub deed Big Rom nog een ultiem voorstel om hem in De Laars te houden.

Ook RSC Anderlecht informeerde bij Lukaku naar zijn toekomstplannen. Big Rom passeert met de regelmaat van de klok op Neerpede en in het Lotto Park. Het is dan ook logisch dat er werd gepolst naar de mogelijkheden.

Antoine Sibierski praatte met Romelu Lukaku, maar...

"De laatste keer dat ik Lukaku heb gezien hebben we een halfuur gepraat", aldus Antoine Sibierski. "Op dat moment had Romelu nog niet getekend bij Fenerbahçe SK. Maar er is toen niet over een terugkeer gebabbeld."

"Dat had ook geen enkele zin", gaat de sportief directeur van paars-wit verder. "Romelu moet eerst zelf die deur op een kier zetten. Tijdens onze babbel voelde ik aan alles dat hij nog andere doelen heeft in zijn carrière."

Toch gelooft ook Sibierski dat Big Rom zijn carrière zal afsluiten bij Anderlecht. "En we zullen daarover praten als Lukaku daar zelf ook voor openstaat. Dat hij dan al 35 jaar zal zijn? Romelu is iemand die zichzelf heel goed blijft onderhouden. Hij zal niet terugkeren om uit te bollen."





Die versie van de feiten strookt helemaal met de woorden die Michael Verschueren enkele weken geleden liet optekenen. Ook de voorzitter van Anderlecht gelooft rotsvast in een terugkeer van Lukaku.

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"Hij zal op een dag terugkeren", aldus Verschueren. "Maar Lukaku was nog niet klaar om nu al terug te keren. Toch ben ik er zeker van dat hij nog in het shirt van Anderlecht zal voetballen. Wanneer die terugkeer er zal komen? Daar kan ik niets over zeggen. Dat ligt aan Lukaku zelf."