Vermeeren blikt terug op 'zijn keuze' om naar Atlético Madrid te trekken: "De meeste mensen weten dat niet"

Arthur Vermeeren wil zijn carrière herlanceren op De Bosuil. De 21-jarige middenvelder wil op gekend terrein tonen dat zijn carrière eigenlijk nog moet beginnen. "Die stap naar Atlético Madrid? Ik heb die keuze gemaakt, hé."

Arthur Vermeeren moet eens goed lachen als de commentaren van de voorbije weken en maanden aan bod komen. "Sommigen schreven dat mijn carrière voorbij is. Ik ben 21 jaar, hé. Mijn carrière moet nog beginnen!"

De middenvelder was ruim twee jaar geleden hét goudhaantje van Antwerp FC. Atlético Madrid gooide twintig miljoen euro op tafel om Vermeeren naar de Spaanse hoofdstad te halen. Maar wat ging een 19-jarige jongeling doen tussen de krijgers van Diego Simeone?

Ondertussen kan ik Diego Simeone begrijpen

Vermeeren kwam uiteindelijk amper vijf keer in actie bij Los Colchoneros. "In die periode had ik het moeilijk om te begrijpen waarom ik zo weinig speelde. Alles rond mijn persoon was altijd positief geweest. Na mijn transfer werd het snel allemaal héél negatief."

"Mijn eerste wedstrijd voor Atlético Madrid was wellicht ook mijn eerste slechte wedstrijd in carrière", kijkt Vermeeren in de spiegel. Ik weet nog dat ik mijn man liet lopen en we kregen een doelpunt tegen. Daar kan Simeone niet mee lachen. Hij was het vertrouwen in mij meteen kwijt. Ondertussen kan ik hem begrijpen."

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De middenvelder van RB Leipzig - de Duitse subtopper verhuurt Vermeeren aan The Great Old - wil echter niet van een verkeerde keuze spreken. "Achteraf gezien was Atlético niet de juiste club. Maar op dat moment én met wat ik toen wist was het wel de beste optie."





In de wandelgangen gaat het gerucht dat Vermeeren richting de uitgang werd geduwd door Antwerp. Het Stamnummer Eén had geld nodig en dan was een transfersom van twintig miljoen euro héél welkom. "Ik kan me daar niet over uitspreken. Uiteindelijk gaat het niets veranderen."

De meeste mensen weten geen tien procent van wat er achter de schermen is gebeurd

"De meeste mensen weten geen tien procent van wat er achter de schermen is gebeurd", besluit Vermeeren met een teaser. "Maar ik ben wel diegene die uiteindelijke de keuze heeft gemaakt om naar Atlético Madrid te vertrekken. Dat iemand dat een domme beslissing kan vinden? Het is oké voor mij als mijn familie achter mij staat. In die mindset ben ik enorm gegroeid."