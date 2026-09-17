Marc Degryse zoekt én vindt een verklaring voor de flaters van Yann Sommer

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Marc Degryse zoekt én vindt een verklaring voor de flaters van Yann Sommer
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5901

Club Brugge haalde met Yann Sommer een doelman met de nodige adelbrieven als vervanger voor Simon Mignolet. De 37-jarige Zwitser wordt na twee fouten in twee wedstrijden in vraag gesteld. Marc Degryse predikt kalmte.

Yann Sommer ging twee keer in de fout. Minstens even opvallend: het waren twee gelijkaardige fouten. In de Champions League lag de flaterende doelman mee aan de basis van het 2-3-verlies tegen Aston Villa. Afgelopen zondag kostte het Club Brugge dan weer geen punten tegen Antwerp FC.

Desalniettemin wordt Sommer in vraag gesteld. Mag een doelman met zijn palmares zich twee keer zo gemakkelijk laten ringeloren op een lange bal? En evenzeer een vraag die we moeten stellen: hoe hard zou de kritiek op Nordin Jackers - hij is ondertussen nog een rijtje naar achteren geschoven in de pikorde - geweest zijn moest hij tussen de doelpalen gestaan hebben? 

Sommer Yann
© photonews

"Die fouten moeten er absoluut uit", wil Marc Degryse geen doofpotoperatie starten in Het Laatste Nieuws. "Maar ik ben er evenzeer van overtuigd dat het ook voor Sommer aanpassen is aan een nieuwe competitie, een nieuwe club én een nieuwe manier van voetballen. Bij Internationale FC keepte hij vooral in zijn zestienmetergebied."


Degryse wijst op het dominante spel van Club Brugge. "Opeens moet Sommer op zijn zevenendertigste extra hoog spelen. In wedstrijden tegen onder meer KV Kortrijk, OH Leuven, Cercle Brugge en Antwerp is Club Brugge zó dominant dat de defensie quasi constant op de middenlijn staat. Dat heeft Sommer in zijn carrière nooit hoeven te doen."

De dominantie van Club Brugge is niét ideaal voor een doelman 

"Sommer moet door die manier van voetballen veel grotere ruimtes verdedigen dan in het verleden bij Inter", besluit Degryse. "Dat is volgens mij de reden waarom hij de snelheid van de val verkeerd heeft ingeschat. Al blijft Sommer wél een goede doelman. Hij heeft tijd nodig. Al ben ik ervan overtuigd dat het goed zal komen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Yann Sommer

Meer nieuws

Dimitri De Condé over de héél lucratieve zomer van KRC Genk: "Die druk is er nu iets minder"

Dimitri De Condé over de héél lucratieve zomer van KRC Genk: "Die druk is er nu iets minder"

23:00
LIVE: Wedstrijd gespeeld: Union diept voorsprong verder uit Live

LIVE: Wedstrijd gespeeld: Union diept voorsprong verder uit

22:20
Union begint Europa League-campagne met een knal! Viktoria Plzen maakte geen kans

Union begint Europa League-campagne met een knal! Viktoria Plzen maakte geen kans

22:53
Vermeeren blikt terug op 'zijn keuze' om naar Atlético Madrid te trekken: "De meeste mensen weten dat niet"

Vermeeren blikt terug op 'zijn keuze' om naar Atlético Madrid te trekken: "De meeste mensen weten dat niet"

22:30
Wat als... Cédric Hatenboer helemaal ontploft in Nederland? Dan passeert Anderlecht wél langs de kassa

Wat als... Cédric Hatenboer helemaal ontploft in Nederland? Dan passeert Anderlecht wél langs de kassa

22:00
Club Brugge mag dromen van nog een extra vetpot van meer dan 50 miljoen euro

Club Brugge mag dromen van nog een extra vetpot van meer dan 50 miljoen euro

17:30
5
LIVE - Speeldag 7 JPL: KV Kortrijk haalt uit met contractverlenging

LIVE - Speeldag 7 JPL: KV Kortrijk haalt uit met contractverlenging

21:15
Deed Antwerp voor 3,5 miljoen hét koopje van de zomermercato in de JPL? Het ziet er héél goed uit Analyse

Deed Antwerp voor 3,5 miljoen hét koopje van de zomermercato in de JPL? Het ziet er héél goed uit

20:40
📷 Brandon Mechele deelt prachtig beeld van gezin: supporters vallen massaal in zwijm De derde helft

📷 Brandon Mechele deelt prachtig beeld van gezin: supporters vallen massaal in zwijm

19:00
Yamal moét de Gouden Bal winnen? David Beckham vindt van niet en komt met héél opvallende kandidaat op de proppen

Yamal moét de Gouden Bal winnen? David Beckham vindt van niet en komt met héél opvallende kandidaat op de proppen

21:20
Winnen of... buiten? Deze Belgische succescoach moét komend weekend winnen om vel te redden

Winnen of... buiten? Deze Belgische succescoach moét komend weekend winnen om vel te redden

21:00
4
Het project van Barça stopt niét met Hansi Flick: 'Dit is de gedoodverfde volgende coach van Barcelona'

Het project van Barça stopt niét met Hansi Flick: 'Dit is de gedoodverfde volgende coach van Barcelona'

20:20
Hoe dicht stond Anderlecht nu echt bij een terugkeer van Lukaku? Antoine Sibierski komt met de uitleg

Hoe dicht stond Anderlecht nu echt bij een terugkeer van Lukaku? Antoine Sibierski komt met de uitleg

20:00
1
Rudi Garcia doet in Franse media boekje open over zijn relatie met Vincent Mannaert én vertrek bij België

Rudi Garcia doet in Franse media boekje open over zijn relatie met Vincent Mannaert én vertrek bij België

19:40
Krijgen Lammens en Tielemans een nieuwe coach? 'Manchester United polst absolute topper na gemiste start'

Krijgen Lammens en Tielemans een nieuwe coach? 'Manchester United polst absolute topper na gemiste start'

19:20
Union SG mag dromen van finale Europa League: dit zegt CEO

Union SG mag dromen van finale Europa League: dit zegt CEO

18:30
7
Antwerp-politiek rendeert, mede dankzij werk Kindermans: dit is hoopgevend

Antwerp-politiek rendeert, mede dankzij werk Kindermans: dit is hoopgevend

18:00
9
Live. Transfernieuws 17/9: Bob Peeters slaat stevige slag

Live. Transfernieuws 17/9: Bob Peeters slaat stevige slag

18:45
Iedereen heeft een mening over blunders Yann Sommer (Club Brugge): dit is de neerslag

Iedereen heeft een mening over blunders Yann Sommer (Club Brugge): dit is de neerslag

16/09
7
Iedereen vol lof voor Rik De Mil (en KAA Gent): dit is de grote kracht

Iedereen vol lof voor Rik De Mil (en KAA Gent): dit is de grote kracht

17:00
1
DONE DEAL: Jeugdproduct Club Brugge verlaat OH Leuven voor opmerkelijk avontuur

DONE DEAL: Jeugdproduct Club Brugge verlaat OH Leuven voor opmerkelijk avontuur

15:30
Deze Belg hoopt vurig op de Rode Duivels na sterke terugkeer

Deze Belg hoopt vurig op de Rode Duivels na sterke terugkeer

16:30
Raskin reageert op deze manier na afscheid Witsel

Raskin reageert op deze manier na afscheid Witsel

16:00
1
Kevin De Bruyne staat voor bijzondere mijlpaal in zijn carrière: zondag kan het al zover zijn

Kevin De Bruyne staat voor bijzondere mijlpaal in zijn carrière: zondag kan het al zover zijn

15:00
VAR steeds meer onder vuur: dit revolutionaire systeem kan het voetbal redden

VAR steeds meer onder vuur: dit revolutionaire systeem kan het voetbal redden

14:00
9
📷 Beerschot pakt groots uit met stevige verwijzing naar Antwerpse haven

📷 Beerschot pakt groots uit met stevige verwijzing naar Antwerpse haven

14:30
DONE DEAL: KAA Gent ziet verdediger dan toch nog vertrekken

DONE DEAL: KAA Gent ziet verdediger dan toch nog vertrekken

13:30
Defour bikkelhard: "Snap niet wat Anderlecht dan in Europa doet"

Defour bikkelhard: "Snap niet wat Anderlecht dan in Europa doet"

13:00
4
'Le Professeur' toonde weer zijn belang, maar... Vitor Bruno deed Amane ook geen cadeau

'Le Professeur' toonde weer zijn belang, maar... Vitor Bruno deed Amane ook geen cadeau

12:30
1
Nog maar 15 en nu al begeerd door Real Madrid, Barça en ook Kompany wil hem: United maakt zich zorgen

Nog maar 15 en nu al begeerd door Real Madrid, Barça en ook Kompany wil hem: United maakt zich zorgen

12:00
1
Van Bommel kan meteen voor verrassing zorgen bij Rode Duivels: opvallende naam in beeld

Van Bommel kan meteen voor verrassing zorgen bij Rode Duivels: opvallende naam in beeld

11:30
8
Dévy Rigaux trekt Club Brugge-model door bij Feyenoord: "Dát is beleid"

Dévy Rigaux trekt Club Brugge-model door bij Feyenoord: "Dát is beleid"

08:30
Lyon-coach heeft duidelijke boodschap voor Rode Duivels na Anderlecht Reactie

Lyon-coach heeft duidelijke boodschap voor Rode Duivels na Anderlecht

10:30
3
Domper voor Rode Duivels en Van Bommel? WK-uitblinker moet waarschijnlijk passen voor selectie

Domper voor Rode Duivels en Van Bommel? WK-uitblinker moet waarschijnlijk passen voor selectie

10:50
4
Slecht nieuws voor Youri Tielemans? "De winnaars zijn diegenen die niet speelden"

Slecht nieuws voor Youri Tielemans? "De winnaars zijn diegenen die niet speelden"

10:00
7
Na miljardenregen en veel frustratie: grote verandering bij Chelsea

Na miljardenregen en veel frustratie: grote verandering bij Chelsea

09:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 20:45 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 19/09 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 19/09 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 19/09 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 19/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 20/09 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over "Dat is belachelijk": Romelu Lukaku krijgt ervan langs in Turkije Eldonte Eldonte over Frank Raes zeer kritisch richting Club Brugge: "Verkeerde timing van Verhaeghe" Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Viktoria Plzen - Union SG: 0-3 Bickyburger Bickyburger over Club Brugge mag dromen van nog een extra vetpot van meer dan 50 miljoen euro LordJozef LordJozef over Union SG zit met zeer lastig probleem: "We hebben vrijwel alle clubs in België gecontacteerd" Artevelde Artevelde over Iedereen vol lof voor Rik De Mil (en KAA Gent): dit is de grote kracht CringeMedia CringeMedia over Antwerp-politiek rendeert, mede dankzij werk Kindermans: dit is hoopgevend Joe Joe over 🎥 Had Anderlecht een penalty moeten krijgen? Deze fout van Mata (ex-Club) is toch bizar M.Suarez M.Suarez over Hoe dicht stond Anderlecht nu echt bij een terugkeer van Lukaku? Antoine Sibierski komt met de uitleg BrechtB BrechtB over 'Na Carl Hoefkens moet ook deze Belgische coach in buitenlandse loondienst al ontslag vrezen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved