Marc Degryse zoekt én vindt een verklaring voor de flaters van Yann Sommer

Club Brugge haalde met Yann Sommer een doelman met de nodige adelbrieven als vervanger voor Simon Mignolet. De 37-jarige Zwitser wordt na twee fouten in twee wedstrijden in vraag gesteld. Marc Degryse predikt kalmte.

Yann Sommer ging twee keer in de fout. Minstens even opvallend: het waren twee gelijkaardige fouten. In de Champions League lag de flaterende doelman mee aan de basis van het 2-3-verlies tegen Aston Villa. Afgelopen zondag kostte het Club Brugge dan weer geen punten tegen Antwerp FC.

Desalniettemin wordt Sommer in vraag gesteld. Mag een doelman met zijn palmares zich twee keer zo gemakkelijk laten ringeloren op een lange bal? En evenzeer een vraag die we moeten stellen: hoe hard zou de kritiek op Nordin Jackers - hij is ondertussen nog een rijtje naar achteren geschoven in de pikorde - geweest zijn moest hij tussen de doelpalen gestaan hebben?

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"Die fouten moeten er absoluut uit", wil Marc Degryse geen doofpotoperatie starten in Het Laatste Nieuws. "Maar ik ben er evenzeer van overtuigd dat het ook voor Sommer aanpassen is aan een nieuwe competitie, een nieuwe club én een nieuwe manier van voetballen. Bij Internationale FC keepte hij vooral in zijn zestienmetergebied."



Degryse wijst op het dominante spel van Club Brugge. "Opeens moet Sommer op zijn zevenendertigste extra hoog spelen. In wedstrijden tegen onder meer KV Kortrijk, OH Leuven, Cercle Brugge en Antwerp is Club Brugge zó dominant dat de defensie quasi constant op de middenlijn staat. Dat heeft Sommer in zijn carrière nooit hoeven te doen."

De dominantie van Club Brugge is niét ideaal voor een doelman

"Sommer moet door die manier van voetballen veel grotere ruimtes verdedigen dan in het verleden bij Inter", besluit Degryse. "Dat is volgens mij de reden waarom hij de snelheid van de val verkeerd heeft ingeschat. Al blijft Sommer wél een goede doelman. Hij heeft tijd nodig. Al ben ik ervan overtuigd dat het goed zal komen."