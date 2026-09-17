Het project van Barça stopt niét met Hansi Flick: 'Dit is de gedoodverfde volgende coach van Barcelona'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Het project van Barça stopt niét met Hansi Flick: 'Dit is de gedoodverfde volgende coach van Barcelona'
Foto: © photonews
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FC Barcelona is als een komeet aan het nieuwe seizoen begonnen. Er is dus géén enkel teken aan de wand dat Hansi Flick in de nabije toekomst geen coach meer zal zijn van de Catalaanse grootmacht. Al neemt de bestuurskamer van de Catalanen wél het zekere voor het onzekere.

FC Barcelona startte het nieuwe voetbalseizoen met een perfecte achttien op achttien. Het doelsaldo van de Catalaanse grootmacht in La Liga spreekt nog meer boekdelen: 28 doelpunten gescoord en slechts zes in het eigen mandje gevonden.

Heeft er iemand nog meer spektakel nodig? Tussendoor werd Feyenoord in de Champions League met 5-1 terug naar Rotterdam gestuurd. Hansi Flick heeft de juiste knoppen gevonden.

 

De ambitie van Barça én Flick is dan ook duidelijk. De Catalanen willen hun Spaanse landstitel verlengen, de Copa del Rey winnen én zegevieren in de Champions League. En het Catalaanse management heeft nog meer doelen op lange termijn.

Zo wil Barça ervoor zorgen - ook na een eventueel vertrek van Flick - de coach heeft sinds vorig seizoen aan de juiste knoppen gedraaid op Camp Nou - de hogesnelheidstrein blijft rijden. En dus wordt er héél voorzichtig al aan opvolging gedacht.

Het project van FC Barcelona stopt niét met Hansi Flick

SPORT weet dat Deco achter de schermen al contact heeft gezocht met de gedoodverfde opvolger van Flick. De sportief directeur van Barça ziet in Cesc Fabregas een ideale (toekomstige) coach voor Barcelona.

Fabregas is als jeugdproduct van La Masia én voormalig sterkhouder van Barça uiteraard altijd in beeld gebleven om terug te keren naar Camp Nou. Bovendien doet de voormalige middenvelder het ook uitstekend als clubcoach.

Fabregas Francesc
© photonews

De Spanjaard staat momenteel aan het roer van Como 1907. Fabregas liet de Noord-Italiaanse club groeien tot een subtopper in de Serie A. Meer zelfs: Como is dit seizoen actief in de Champions League na een héél sterke vorige voetbaljaargang.

Fabregas heeft een contract in De Laars tot medio 2028. Deco heeft dus vooral de bedoeling om de lijn warm te houden en toe te slaan als het nodig is. En iets zegt ons dat Fabregas zelf die trein ook niét zal laten passeren.

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Francesc Fabregas

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