Vader De Cat verklaart transfer naar Hoffenheim: "Dát is wat Nathan nu nodig heeft"

Nathan De Cat (17) zet zijn carrière voort bij het Duitse TSG Hoffenheim. De voormalige sterkhouder van Anderlecht wil zich verder ontwikkelen in de Bundesliga en komt bij een stabiele club terecht. Vader Jens De Cat geeft meer toelichting over de transfer van zoonlief.

Met De Cat zien Anderlecht en de Jupiler Pro League een smaakmaker vertrekken. De jonge middenvelder groeide bij RSCA in no time uit tot een spilfiguur en kwam op de radar te staan van tal van Europese topclubs. Met Hoffenheim kiest hij echter voor een tussenstap voordat hij de sprong waagt naar een Europese grootmacht.

Grenzen verleggen

Vader Jens geeft toe dat het geen eenvoudige beslissing was. "Het moeilijkste was de angst om de verkeerde keuze te maken", vertelt hij bij Het Laatste Nieuws. "Maar dat is net uit je comfortzone stappen. Je kent iedereen, het is er plezant en gezellig. Maar als voetballer leer je dat je van ‘plezant en gezellig’ niet altijd beter gaat spelen. Af en toe moet je die vertrouwde omgeving verlaten om je grenzen te kunnen verleggen. In dat opzicht is de keuze gemaakt."

Dat de keuze op Hoffenheim viel, heeft verschillende redenen. "Het is vooral de combinatie van de competitie en het familiale karakter. Hoffenheim is net een stapje hoger, maar geen vier stappen ineens. Ze staan bekend als een echte opleidingsclub en dat is wat Nathan nu nodig heeft."

De Cat zal vol aan de bak moeten

"Voetbal is een harde wereld", gaat vader De Cat verder. "Als je nu al naar een club gaat met een pure ‘over-mijn-lijkmentaliteit, is dat niet ideaal voor een eerste buitenlands avontuur. En de Bundesliga is een van de grootste competities in Europa. Tegen wie hij ook speelt, hij zal vol aan de bak moeten", beseft hij.

De Cat wordt over twee dagen achttien, maar gaat nu al aan de slag in een Europese topcompetitie. Zijn aanpassing zal tijd vergen, maar onze landgenoot lijkt met beide voeten stevig op de grond te staan en doet niet aan grootspraak. Met die mentaliteit sluit hij perfect aan bij de Duitse voetbalcultuur van hard werken en nederig zijn.



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