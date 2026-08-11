Tuur Dierckx is heel eerlijk over Sporting Hasselt in de CPL

Sporting Hasselt staat voor zijn terugkeer naar het profvoetbal. Na de promotie naar de Challenger Pro League, die pas op de spannende slotspeeldag van vorig seizoen werd veiliggesteld, begint vrijdag een nieuw hoofdstuk.

Tuur Dierckx kijkt in ieder geval al met vertrouwen uit naar die eerste afspraak, al blijft hij voorzichtig over wat zijn ploeg precies mag verwachten. De 31-jarige Belg speelt sinds de zomer van 2025 bij Hasselt en kent het profvoetbal door en door.

Eerder kwam hij uit voor onder meer Club Brugge, Westerlo, Waasland-Beveren, Antwerp, KV Kortrijk en Deinze. Daardoor kan hij het niveau in 1B ook vergelijken met zijn vorige passages.

Hasselt wil positieve flow doortrekken

"Dat is echt koffiedik kijken", zegt Dierckx bij Het Nieuwsblad over wat we van Sporting Hasselt mogen verwachten in 1B. Hij hoopt vooral dat de ploeg kan voortbouwen op het elan van vorig seizoen en zo een rustig eerste jaar kan beleven.

Volgens hem hoeft Hasselt niet met overdreven ontzag aan de Challenger Pro League te beginnen. "Naar mijn gevoel is de Challenger Pro League niet sterker dan toen ik de competitie twee seizoenen geleden verliet."

Sportief ziet hij voldoende argumenten. Hasselt heeft volgens Dierckx kwaliteit bijgewonnen en kan daarnaast rekenen op het enthousiasme dat na de promotie rond de club is ontstaan. De voorbereiding kende sterke momenten, maar maakte ook duidelijk waar nog werkpunten liggen. Toch overheerst bij hem het gevoel dat de ploeg klaar is.





Meteen tegen gedegradeerd Dender

De eerste tegenstander wordt Dender, dat vorig seizoen uit de Jupiler Pro League degradeerde. Tijdens de voorbereiding kende de club moeilijke momenten, maar Dierckx weigert daar veel conclusies uit te trekken.

"Ik ga net iets te lang mee in het profvoetbal om daar veel betekenis aan te hechten", klinkt het. Dender zal volgens hem verzwakt zijn tegenover vorig seizoen, maar beschikt nog altijd over voldoende talent en zal vrijdag met duidelijke ambities naar Hasselt afzakken.

Bij Sporting hoeft niemand extra gemotiveerd te worden. Na de promotie leeft de hele club naar de eerste wedstrijd in 1B toe. Dierckx wil de voorbereiding dan ook zo snel mogelijk achter zich laten. "Vanaf nu draait het om de knikkers. Al wat de voorbije anderhalve maand bij welke ploeg ook is gebeurd, behoort tot de geschiedenis."