Tuur Dierckx is heel eerlijk over Sporting Hasselt in de CPL

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Tuur Dierckx is heel eerlijk over Sporting Hasselt in de CPL
Foto: © photonews
Word fan van Sporting Hasselt! 58

Sporting Hasselt staat voor zijn terugkeer naar het profvoetbal. Na de promotie naar de Challenger Pro League, die pas op de spannende slotspeeldag van vorig seizoen werd veiliggesteld, begint vrijdag een nieuw hoofdstuk.

Tuur Dierckx kijkt in ieder geval al met vertrouwen uit naar die eerste afspraak, al blijft hij voorzichtig over wat zijn ploeg precies mag verwachten. De 31-jarige Belg speelt sinds de zomer van 2025 bij Hasselt en kent het profvoetbal door en door.

Eerder kwam hij uit voor onder meer Club Brugge, Westerlo, Waasland-Beveren, Antwerp, KV Kortrijk en Deinze. Daardoor kan hij het niveau in 1B ook vergelijken met zijn vorige passages.

Hasselt wil positieve flow doortrekken

"Dat is echt koffiedik kijken", zegt Dierckx bij Het Nieuwsblad over wat we van Sporting Hasselt mogen verwachten in 1B. Hij hoopt vooral dat de ploeg kan voortbouwen op het elan van vorig seizoen en zo een rustig eerste jaar kan beleven.

Volgens hem hoeft Hasselt niet met overdreven ontzag aan de Challenger Pro League te beginnen. "Naar mijn gevoel is de Challenger Pro League niet sterker dan toen ik de competitie twee seizoenen geleden verliet."

Sportief ziet hij voldoende argumenten. Hasselt heeft volgens Dierckx kwaliteit bijgewonnen en kan daarnaast rekenen op het enthousiasme dat na de promotie rond de club is ontstaan. De voorbereiding kende sterke momenten, maar maakte ook duidelijk waar nog werkpunten liggen. Toch overheerst bij hem het gevoel dat de ploeg klaar is.

Meteen tegen gedegradeerd Dender

De eerste tegenstander wordt Dender, dat vorig seizoen uit de Jupiler Pro League degradeerde. Tijdens de voorbereiding kende de club moeilijke momenten, maar Dierckx weigert daar veel conclusies uit te trekken.

"Ik ga net iets te lang mee in het profvoetbal om daar veel betekenis aan te hechten", klinkt het. Dender zal volgens hem verzwakt zijn tegenover vorig seizoen, maar beschikt nog altijd over voldoende talent en zal vrijdag met duidelijke ambities naar Hasselt afzakken.

Bij Sporting hoeft niemand extra gemotiveerd te worden. Na de promotie leeft de hele club naar de eerste wedstrijd in 1B toe. Dierckx wil de voorbereiding dan ook zo snel mogelijk achter zich laten. "Vanaf nu draait het om de knikkers. Al wat de voorbije anderhalve maand bij welke ploeg ook is gebeurd, behoort tot de geschiedenis."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Sporting Hasselt
Tuur Dierckx

Meer nieuws

Standard geeft duidelijk signaal met reeks grote beslissingen rond jonge spelers

Standard geeft duidelijk signaal met reeks grote beslissingen rond jonge spelers

16:00
Hugo Siquet wil transfer maken: Club Brugge neemt opvallende beslissing

Hugo Siquet wil transfer maken: Club Brugge neemt opvallende beslissing

15:30
2
Aanduidingen speeldag 2: ontdek hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 2: ontdek hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit

15:00
Dit is ons Team van de Week: Antwerp-aanwinst maakt indruk, net als afgeschreven speler Anderlecht

Dit is ons Team van de Week: Antwerp-aanwinst maakt indruk, net als afgeschreven speler Anderlecht

14:40
STVV grijpt stevig in op Stayen na reacties van supporters

STVV grijpt stevig in op Stayen na reacties van supporters

14:20
Twee jaar geleden in de JPL, nu toptransfer van 35 miljoen naar PSG

Twee jaar geleden in de JPL, nu toptransfer van 35 miljoen naar PSG

13:30
1
Wat nu met Wout Faes? Leicester zit met peperdure Rode Duivel in derde klasse

Wat nu met Wout Faes? Leicester zit met peperdure Rode Duivel in derde klasse

12:50
2
Atlético Madrid wil naast Fernandez-Pardo ook nog jeugdproduct van Anderlecht

Atlético Madrid wil naast Fernandez-Pardo ook nog jeugdproduct van Anderlecht

12:30
Al na één speeldag frustratie over scheidsrechters: "Dat reglement is toch lek?"

Al na één speeldag frustratie over scheidsrechters: "Dat reglement is toch lek?"

12:00
4
De vreemde reden waarom Fedde Leysen Europees niet mag spelen bij Union: voor UEFA is hij geen voetbalbelg

De vreemde reden waarom Fedde Leysen Europees niet mag spelen bij Union: voor UEFA is hij geen voetbalbelg

11:30
3
Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen (en toch ook goed nieuws voor Anderlecht-fans)

Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen (en toch ook goed nieuws voor Anderlecht-fans)

11:00
35
Union-spits Mohammed Fuseini openhartig over brutale beroving: “België veiliger dan Ghana?”

Union-spits Mohammed Fuseini openhartig over brutale beroving: “België veiliger dan Ghana?”

10:30
Ineens verwijdert Adriano Bertaccini alle foto's van Anderlecht op zijn Instagram... Wat is er aan de hand?

Ineens verwijdert Adriano Bertaccini alle foto's van Anderlecht op zijn Instagram... Wat is er aan de hand?

10:00
9
Trump neemt het op voor zwaar onder vuur liggende FIFA-baas: “Verschrikkelijke fout”

Trump neemt het op voor zwaar onder vuur liggende FIFA-baas: “Verschrikkelijke fout”

09:30
11
Club Brugge kan nog vaste invaller verliezen: interesse van Schotse topclub

Club Brugge kan nog vaste invaller verliezen: interesse van Schotse topclub

09:00
7
Nicky Hayen wil bij OH Leuven gaan shoppen: bod op sterkhouder verwacht

Nicky Hayen wil bij OH Leuven gaan shoppen: bod op sterkhouder verwacht

08:30
Nog een Rode Duivel die gaat verhuizen: RB Leipzig duwt door, maar moet maar liefst 50 miljoen ophoesten

Nog een Rode Duivel die gaat verhuizen: RB Leipzig duwt door, maar moet maar liefst 50 miljoen ophoesten

08:00
Minister grijpt in na forse prijsstijging voor Belgische voetbalfans: “Dit kan niet”

Minister grijpt in na forse prijsstijging voor Belgische voetbalfans: “Dit kan niet”

07:20
28
Jackpot voor KAA Gent: spits vertrekt voor miljoenen euro's

Jackpot voor KAA Gent: spits vertrekt voor miljoenen euro's

07:00
8
Dit is wat we dit seizoen van Lommel mogen verwachten in de JPL

Dit is wat we dit seizoen van Lommel mogen verwachten in de JPL

06:30
Lille plakt dit gigantische prijskaartje op Fernandez-Pardo na bod van Atlético

Lille plakt dit gigantische prijskaartje op Fernandez-Pardo na bod van Atlético

06:30
Steven Defour is snoeihard voor Standard: "Normaal dat je dan wordt uitgefloten"

Steven Defour is snoeihard voor Standard: "Normaal dat je dan wordt uitgefloten"

23:00
14
Fredberg klopt aan bij Yari Verschaeren en krijgt meteen duidelijk antwoord

Fredberg klopt aan bij Yari Verschaeren en krijgt meteen duidelijk antwoord

22:30
6
KVC Westerlo pakt uit en versterkt zich met Tottenham-aanvaller

KVC Westerlo pakt uit en versterkt zich met Tottenham-aanvaller

22:00
Cercle Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

Cercle Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

21:30
Jonathan Lardot analyseert opvallende fases bij Anderlecht, STVV en Standard

Jonathan Lardot analyseert opvallende fases bij Anderlecht, STVV en Standard

21:00
Twee clubs, twee modellen: zo domineren Club Brugge en Union de JPL

Twee clubs, twee modellen: zo domineren Club Brugge en Union de JPL

20:40
2
Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

20:20
2
Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

20:00
2
KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat

KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat

19:30
OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

19:00
2
Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge

Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge

18:30
1
Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

18:00
3
Live. Transfernieuws 11/8

Live. Transfernieuws 11/8

00:00
Lommel-kapitein Lucas Schoofs voelt meteen waar het verschil met 1B zit

Lommel-kapitein Lucas Schoofs voelt meteen waar het verschil met 1B zit

17:15
Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn

Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn

17:30
11

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 1
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 14/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
Seraing Seraing 14/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 15/08 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 15/08 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 15/08 Lierse SK Lierse SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 16/08 KAA Gent KAA Gent
Luik FC Luik FC 17/08 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

TCJ TCJ over Al na één speeldag frustratie over scheidsrechters: "Dat reglement is toch lek?" .. .. over Hugo Siquet wil transfer maken: Club Brugge neemt opvallende beslissing .. .. over Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen Meut Meut over Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast Jasperd Jasperd over Ineens verwijdert Adriano Bertaccini alle foto's van Anderlecht op zijn Instagram... Wat is er aan de hand? Stigo12 Stigo12 over Twee jaar geleden in de JPL, nu toptransfer van 35 miljoen naar PSG FCB vo altijd FCB vo altijd over Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut TIGERMANIA TIGERMANIA over Tuur Dierckx is heel eerlijk over Sporting Hasselt in de CPL Panzer Panzer over Minister grijpt in na forse prijsstijging voor Belgische voetbalfans: “Dit kan niet” André Coenen André Coenen over Steven Defour is snoeihard voor Standard: "Normaal dat je dan wordt uitgefloten" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved