Genk haalt uit tegen Beveren en Thorup haalt één detail nadrukkelijk aan

KRC Genk heeft na de pijnlijke 4-4 tegen Antwerp meteen een stevig antwoord gegeven. De Limburgers haalden vrijdag met 4-0 uit tegen SK Beveren en hielden bovendien de nul. Voor coach Jess Thorup was vooral de manier waarop zijn ploeg reageerde belangrijk.

De voorbije week werd er binnen Genk veel gesproken over mentaliteit en verdedigend werk. Tegen Beveren zag Thorup precies wat hij vooraf had gevraagd. Genk nam vanaf de openingsminuut de controle, liep uit tot een ruime voorsprong en gaf achterin nauwelijks iets weg.

Thorup ziet gewenste reactie

“Ik denk dat de ploeg exact de reactie heeft getoond waarop ik hoopte”, klonk het na afloop. Thorup zag zijn spelers vier keer scoren, maar vond zelfs dat Genk nog meer uit de wedstrijd had kunnen halen.

Volgens de Deense coach zaten er nog twee of drie extra doelpunten in. Toch wilde hij vooral genieten van de prestatie na de moeilijke dagen die volgden op de spectaculaire instorting op de Bosuil.

“De voorbije dagen waren niet eenvoudig na vorige weekend, dus ik vind dat we hier echt even van mogen genieten”, zei hij. Vooral de reactie van zijn spelers deed hem deugd.

Clean sheet doet extra deugd

Naast de vier doelpunten wees Thorup nadrukkelijk naar de clean sheet. Voor de wedstrijd had hij al aangegeven dat de nul houden voor hem het ideale scenario zou zijn.



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“Winnen is natuurlijk het belangrijkste, maar de nul houden geeft vertrouwen”, legde hij uit. Dat vertrouwen beperkt zich volgens hem niet tot de doelman en de verdediging, maar straalt af op de volledige ploeg.

Thorup benadrukte deze week nog dat verdedigen een collectieve verantwoordelijkheid is. Tegen Beveren zag hij dat principe veel beter terugkomen dan een week eerder. “Het is de verantwoordelijkheid van het hele team. Daar hebben we veel op gewerkt en vandaag hebben we laten zien hoe het moet.”

Genk krijgt zo precies de reactie waar het na Antwerp nood aan had. Thorup ziet nog ruimte voor verbetering, maar kon na de ruime zege en de clean sheet nauwelijks anders dan tevreden zijn.