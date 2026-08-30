Beveren-supporters maken indruk ondanks pijnlijke avond tegen Genk: coach en speler reageren

SK Beveren beleefde vrijdag sportief een bijzonder moeilijke avond op bezoek bij KRC Genk. De Waaslanders gingen met 4-0 onderuit, maar kregen na afloop toch nog iets positiefs mee uit de Cegeka Arena. De meegereisde supporters bleven de ploeg negentig minuten lang steunen en maakten er ondanks de score een opvallend sfeervolle avond van.

Voor coach Tim Bakens viel dat niet zomaar te negeren. Op het veld liep weinig zoals gehoopt, maar op de tribunes zag hij iets waar de club volgens hem trots op mag zijn.

Bakens vol lof over meegereisde fans

“De wedstrijd zelf was voor ons natuurlijk geen plezier, maar wat onze supporters hebben gedaan, vond ik echt bewonderenswaardig”, reageerde Bakens na afloop. Volgens de trainer bleven de fans van begin tot einde achter de ploeg staan, ook toen de nederlaag al lang niet meer af te wenden leek. “Ze zijn negentig minuten lang achter de ploeg blijven staan.”

Bakens hoopt dat zijn spelers daar snel iets tegenover kunnen zetten. “We hopen hen volgende week iets terug te kunnen geven.” Ook binnen de spelersgroep werd de steun duidelijk opgemerkt. Cristophe Janssens wees erop dat Beveren de voorbije periode niet altijd door gemakkelijke momenten is gegaan, maar dat de band met de achterban overeind blijft.

“Na het seizoen van vorig jaar hebben we misschien wat meer krediet opgebouwd dan andere ploegen”, aldus Janssens. Hij benadrukte vooral hoeveel het betekent dat opnieuw zoveel supporters de verplaatsing maakten. “Er waren er vandaag opnieuw heel veel mee naar Genk, op een vrijdagavond. Dat appreciëren we enorm.”

Dat de fans zich ondanks de 4-0 bleven amuseren en de ploeg niet lieten vallen, geeft Beveren volgens hem extra verantwoordelijkheid. De spelers willen de steun de komende weken terugbetalen met betere resultaten. “We gaan er alles aan doen om hen de komende weken iets terug te geven en punten te pakken.”





De nederlaag in Genk kwam hard aan, maar op de tribunes bleef één signaal duidelijk overeind: de achterban blijft achter de groep staan. Voor Beveren is het nu aan de spelers om dat vertrouwen snel op het veld te beantwoorden.