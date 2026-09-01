Anderlecht heeft ook nog verdediger op het oog (die niet echt staat te springen om te komen)

Anderlecht heeft zijn huiswerk op de transfermarkt nog niet helemaal af. Hoewel de Brusselaars de voorbije weken flink hebben geïnvesteerd in hun kern, blijft er één positie waar de spoeling bijzonder dun is: centraal achterin. De interesse in Arnau Comas past dan ook perfect in dat plaatje.

De Spaanse verdediger van Deportivo La Coruña werd de voorbije uren nadrukkelijk aan Anderlecht gelinkt. Comas speelde vorig seizoen 26 wedstrijden voor Deportivo, waarvan 19 als basisspeler, maar is momenteel slechts de vierde optie centraal achterin. Toch wil de 25-jarige verdediger voorlopig in Spanje blijven om voor zijn kans te vechten.

Weinig opties achteraan als er iets met Biancone of Pétrot gebeurt

Voor Anderlecht verandert dat weinig aan de situatie. De Brusselaars beschikken momenteel over Guilian Biancone en Léo Pétrot als de meest ervaren opties centraal achterin. Dat duo vormt de basis van de defensie, maar daarachter is er weinig marge. Een blessure, schorsing of vormdip bij een van beiden kan de sportieve staf meteen voor een probleem stellen.

De alternatieven zijn bovendien voornamelijk jonge spelers die nog volop ervaring moeten opdoen. Anderlecht kan dus wel schuiven met zijn verdediging, maar beschikt niet over een derde centrale verdediger die zonder veel risico hetzelfde niveau kan benaderen als Biancone of Pétrot.

Ook Lucas Hey is in theorie een optie, maar zijn situatie is bijzonder. De verdediger zit momenteel nog met een blessure en lijkt bovendien niet echt meer in de plannen voor te komen. Op hem rekenen als volwaardige oplossing voor de komende maanden zou dan ook opmerkelijk zijn.

Dat verklaart waarom Anderlecht nog naar de markt kijkt. Een extra centrale verdediger hoeft niet noodzakelijk een grote transfer te worden, maar een ervaren kracht die onmiddellijk inzetbaar is, zou de kern van Vitor Bruno wel meer ademruimte geven.





Ondanks weinig speelminuten wil Comas graag blijven

De naam van Comas was daarvoor een interessante piste. De Catalaan kent het Spaanse voetbal, heeft ervaring bij onder meer FC Barcelona en FC Basel en speelde vorig seizoen een behoorlijk aantal wedstrijden op het tweede niveau in Spanje. Deportivo wil hem echter niet zomaar laten vertrekken en vooral de speler zelf ziet voorlopig meer in een verblijf in A Coruña.

Anderlecht heeft nog tijd. De Belgische transfermarkt sluit pas donderdag om 23u59, waardoor de sportieve leiding de komende dagen nog verschillende pistes kan onderzoeken. Na de nederlaag tegen Union werd bovendien duidelijk hoe belangrijk fysieke weerbaarheid en voldoende opties achterin kunnen zijn.

Antoine Sibierski zal dus moeten afwegen of Anderlecht het risico wil nemen met de huidige bezetting of alsnog een extra verdediger aan de kern toevoegt. Want zolang Biancone en Pétrot fit blijven, lijkt er weinig aan de hand. Zodra één van beiden wegvalt, wordt de situatie echter een pak minder comfortabel.