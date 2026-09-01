Opvallende transfer voor SK Beveren: ervaren middenvelder keert terug naar België

SK Beveren staat op het punt om zich te versterken met Arno Verschueren. De 29-jarige aanvallende middenvelder komt over van het Nederlandse FC Twente en keert daarmee terug naar de Belgische competitie. Volgens Het Laatste Nieuws ligt er voor Verschueren een contract tot medio 2029 klaar.

Verschueren speelde sinds januari 2025 voor FC Twente, maar zijn avontuur in Enschede lijkt nu alweer ten einde te komen. Dit seizoen kwam de Belg nog geen enkele minuut in actie en maakte hij geen deel meer uit van de plannen van trainer John van den Brom. Daardoor kreeg hij toestemming om op zoek te gaan naar een nieuwe club.

Nieuwe uitdaging na Nederlands avontuur

Die nieuwe bestemming wordt dus SK Beveren. De promovendus profiteert van de situatie en lijkt de transfer snel af te ronden. Voor Verschueren betekent het een terugkeer naar zijn thuisland en een nieuwe kans om zich opnieuw te tonen in de Jupiler Pro League.

De middenvelder maakte in het verleden al naam bij Lommel SK en Westerlo, alvorens hij naar Nederland trok. Daar kwam hij ook uit voor NAC Breda en Sparta Rotterdam.

Genoeg ervaring

De timing is bovendien niet toevallig. Beveren promoveerde vorig seizoen naar het hoogste niveau en kent voorlopig een moeizame start. Na vier wedstrijden verzamelde de club drie punten, goed voor een twaalfde plaats. Met Verschueren haalt de promovendus extra ervaring binnen in de strijd tegen de degradatie.



Verschueren speelde in zijn carrière al ruim 322 officiële wedstrijden. Daarin was hij goed voor 43 doelpunten. Volgens Transfermarkt wordt zijn huidige marktwaarde geschat op zo'n 700.000 euro.