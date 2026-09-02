📷 Fofana-saga ontspoort: een dagje gooien met miljoenen op Engelse Transfer Deadline Day

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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📷 Fofana-saga ontspoort: een dagje gooien met miljoenen op Engelse Transfer Deadline Day
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Malick Fofana leek dinsdagmorgen op weg naar Sunderland, maar een telefoontje van Crystal Palace gooide de hele deal overhoop. Wat volgde, was een waanzinnige biedstrijd die pas enkele uren voor de deadline werd beslist.

Akkoord dat plots niets meer waard bleek

Volgens Het Laatste Nieuws begon de dag nochtans bijzonder duidelijk. Sunderland had dinsdagmorgen een akkoord bereikt met Olympique Lyon over een transfersom van 35 miljoen euro. Fofana zou in Engeland een contract voor vijf seizoenen ondertekenen en leek op weg naar Sunderland.

Maar de rust duurde niet lang. In de namiddag kreeg Fofana telefoon van Crystal Palace-coach Pierre Sage. De Franse trainer probeerde de aanvaller alsnog van gedachten te doen veranderen. In zijn entourage werd volgens de krant zelfs gezegd dat de trainer het hoofd van Malick gek gemaakt heeft.

Palace gooit de deal open

Crystal Palace besloot vervolgens niet alleen te praten, maar ook financieel door te drukken. De Londense club kwam met een bod van 39 miljoen euro en ging daarmee over Sunderland heen. Plots leek Palace de transfer te gaan kapen.

Sunderland liet zich echter niet zomaar wegzetten. De Engelse club verhoogde vervolgens volgens het Franse L'Équipe niet alleen het salarisvoorstel voor Fofana, maar ook de commissies voor diens familie en makelaars. Daarmee veranderde de transfer in een heuse financiële krachtmeting.

Medische testen voor twee clubs

Crystal Palace liet vervolgens opnieuw van zich horen en verbeterde ook zijn voorwaarden. Geen van beide clubs wilde toegeven. Terwijl de bedragen en voorstellen bleven oplopen, bleef voor Fofana zelf de bestemming onzeker.

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Rond 19 uur was er nog altijd geen duidelijkheid. De aanvaller bevond zich ondertussen nog steeds in Lyon, samen met zijn entourage en technisch directeur Matthieu Louis-Jean. Fofana werd gespot bij het Centre Orthopédique Santy en het nabijgelegen Hôpital Jean Mermoz, waar hij medische onderzoeken onderging. Opvallend: die testen waren bedoeld voor zowel Sunderland als Crystal Palace.

Om 22 uur valt het verdict

Pas rond 22 uur kwam er uiteindelijk een einde aan de chaos. Fofana koos voor Sunderland, dat naar verluidt tussen 35 en 40 miljoen euro voor de Belgische aanvaller betaalt. Hoeveel de speler en zijn entourage precies aan de transfer overhouden, is niet bekend.

Daarmee eindigde een van de opmerkelijkste transfergevechten van de Engelse Deadline Day. Palace had met het telefoontje van Sage nog voor een spectaculaire ommekeer gezorgd, maar uiteindelijk bleek het financiële offensief van Sunderland doorslaggevend.

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