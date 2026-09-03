DONE DEAL: KV Kortrijk heeft beet en shopt bij ... RSC Anderlecht

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KV Kortrijk is niet denderend aan het seizoen begonnen. Zeker achteraan hebben ze vooralsnog opendeurdagen gehouden. Om de defensieve stabiliteit te gaan verbeteren zijn ze nu ook bij RSC Anderlecht uitgekomen. De zoektocht naar versterkingen gaat ondertussen onverminderd verder, zoveel is duidelijk.





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