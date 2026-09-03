Gaat Anderlecht helemaal los? Mogelijk nog een transfer op komst

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Gaat Anderlecht helemaal los? Mogelijk nog een transfer op komst
Foto: © photonews
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Anderlecht heeft de voorbije dagen stevig toegeslagen op de transfermarkt, maar lijkt nog niet helemaal klaar. Met Roméo Amane en Thelo Aasgaard haalde paars-wit al twee extra creatieve krachten voor het middenveld binnen. Toch wordt een derde middenvelder niet uitgesloten. Ilias Koutsoupias wacht ondertussen nog altijd in Brussel op duidelijkheid.

De 25-jarige Griek van Frosinone heeft zijn medische testen bij Anderlecht al afgelegd. Hij leek daarmee dicht bij een overstap naar het Lotto Park, maar zover kwam het voorlopig niet. De komst van Aasgaard veranderde de situatie en maakte het voor Anderlecht financieel en sportief minder evident om ook Koutsoupias vast te leggen.

De middenvelder zit daardoor nog steeds in Brussel. Niet omdat de transfer rond is, maar omdat de deur bij Anderlecht ook nog niet volledig dichtgegooid werd.

Eerst moet er ruimte komen

De transfer van Koutsoupias is momenteel vooral afhankelijk van wat er aan de uitgaande kant gebeurt. Anderlecht heeft met Aasgaard en Amane immers al fors geïnvesteerd en beschikt met onder meer Enric Llansana, Marco Kana en verschillende jongeren over heel wat opties.

Een extra middenvelder aantrekken kan dus pas wanneer er opnieuw financiële én sportieve ruimte ontstaat. Daarbij komt vooral Mario Stroeykens in beeld. De 21-jarige aanvallende middenvelder staat al langer open voor een nieuwe uitdaging en Anderlecht is bereid om mee te werken aan een vertrek. Een transfer naar FC Kopenhagen kwam de voorbije dagen even in beeld, maar uiteindelijk werd geen akkoord gevonden.

Ook een uitleenbeurt behoort nog tot de mogelijkheden. Zolang Stroeykens echter in Brussel blijft, wordt het bijzonder moeilijk om Koutsoupias nog aan boord te halen. De Griek zou immers opnieuw een extra concurrent betekenen in een zone waar Anderlecht de voorbije dagen net fors heeft versterkt.

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Koutsoupias wacht op zijn kans

Toch zegt het veel dat Koutsoupias zijn medische testen al heeft afgelegd. Anderlecht heeft de middenvelder dus niet zomaar als vrijblijvend transferdoelwit bekeken. Er was duidelijk een scenario waarin hij effectief speler van paars-wit zou worden.

Nu hangt zijn transfer vooral af van de laatste bewegingen op de markt. Voor Koutsoupias is het ondertussen een vreemde situatie. Hij is in België, heeft zijn medische keuring achter de rug en wacht in Brussel op een beslissing van een club die hem wel degelijk wil, maar momenteel niet zomaar de financiële en sportieve ruimte heeft om de deal af te ronden.

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Ilias Koutsoupias

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