OFFICIEEL: Genk heeft de vervanger voor El Ouahdi beet

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Zakaria El Ouahdi vertrekt zoals verwacht bij KRC Genk. En dus hebben ze al een vervanger op het oog. Het zal een miljoenentransfer worden, want voor Milan Roganovic zullen ze diep in de buidel moeten tasten. Hij lijkt wel het profiel te zijn waar ze bij Genk binnen enkele jaren een veelvoud kunnen krijgen bij verkoop.