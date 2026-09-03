STVV haalt Congolese international weg bij Augsburg

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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STVV haalt Congolese international weg bij Augsburg
Foto: © photonews
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STVV heeft zich op de valreep nog versterkt met Nathanaël Mbuku. De 24-jarige flankaanvaller komt op huurbasis over van FC Augsburg, waarbij de Kanaries ook een aankoopoptie hebben bedongen.

Mbuku moet voor extra concurrentie en breedte op de flanken zorgen. De Congolese international kan zowel op links als rechts uit de voeten en is ook inzetbaar als nummer tien. Daarmee krijgt onder meer Arbnor Muja er een stevige concurrent bij.

Mbuku heeft al heel wat ervaring

De aanvaller heeft al heel wat ervaring op het hoogste niveau. Hij maakte als zeventienjarige zijn debuut in de Ligue 1 bij Stade Reims, waarna hij naar Augsburg trok. Vanuit Duitsland werd hij vervolgens uitgeleend aan onder meer AS Saint-Étienne, Dinamo Zagreb en Montpellier.

Bij die laatste club kwam Mbuku vorig seizoen in de Franse Ligue 2 tot vier doelpunten en zes assists.

Internationaal koos Mbuku ondertussen voor DR Congo. Hij kwam al meer dan twintig keer uit voor de nationale ploeg en maakte ook deel uit van de Congolese selectie die deze zomer actief was op het WK. Mbuku kwam er in drie wedstrijden in actie.

Dreiging op de flank

STVV ziet in hem vooral een speler die met zijn snelheid en dribbelvermogen voor extra dreiging kan zorgen. "Hij kan op beide flanken en als nummer tien spelen. Die veelzijdigheid is een belangrijke troef", klinkt het vanuit de club.

Mbuku zelf kijkt alvast uit naar zijn nieuwe avontuur in Sint-Truiden. "Ik hoop snel mijn stempel te kunnen drukken en van waarde te zijn voor STVV. Ik weet dat de supporters enorm achter hun ploeg staan. Dat vertrouwen wil ik terugbetalen met acties, assists en doelpunten."

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Nathanaël Mbuku

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