Van kapitein bij zijn club naar Anderlecht: de vreemdste transfer van allemaal bij Anderlecht

De transfer van Andrew Omobamidele naar Anderlecht roept de nodige vragen op. De Ier werd pas vorige zomer voor meer dan 10 miljoen euro definitief overgenomen door Strasbourg, stond vorige week nog aan de aftrap als kapitein tegen Lens en begon ook de eerste twee competitiewedstrijden van het nieuwe seizoen. Toch trekt hij nu op huurbasis naar Anderlecht. Zonder aankoopoptie bovendien.

Op het eerste gezicht lijkt het dan ook een merkwaardige beslissing van Strasbourg. Een club die ruim 10 miljoen euro investeerde in een verdediger, laat hem een jaar later niet zomaar definitief vertrekken. En al helemaal niet wanneer die speler nog maar enkele dagen voordien de aanvoerdersband droeg.

Vorige match nog kapitein bij Strasbourg

Toch lijkt er een duidelijke verklaring te zijn: de defensieve concurrentie in de Elzas is compleet veranderd. Strasbourg had deze zomer rekening gehouden met het vertrek van Ismaël Doukouré. De jonge verdediger werd nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer en het leek erop dat er ruimte zou ontstaan in het centrum van de defensie. Omobamidele kon daardoor perfect een belangrijke rol blijven spelen.

Maar Doukouré bleef. En ondertussen haalde Strasbourg met onder anderen Jeyland Mitchell, Karim Coulibaly en Hermann Malonga nog extra defensieve opties binnen. Soumaïla Coulibaly vertrok wel op huurbasis naar Watford, maar onder de streep bleef de concurrentie bijzonder groot.

Plots waren er veel meer centrale verdedigers dan plaatsen. Omobamidele leek aanvankelijk nochtans helemaal geen slachtoffer van die situatie te worden. Hij startte de eerste twee wedstrijden van Strasbourg en vormde daarin een centraal duo met Lucas Høgsberg. Tegen Lens droeg hij zelfs de kapiteinsband. Dat maakt zijn vertrek enkele dagen later des te opvallender.

Omobamidele slachtoffer van blijven Doukouré

Volgens L'Équipe is Omobamidele "waarschijnlijk het slachtoffer" geworden van het feit dat Doukouré uiteindelijk in Straatsburg bleef. Dat is geen officiële uitleg van de club, maar het past wel bij de evolutie van de selectie.



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En daar zit ook het verschil tussen een transfer en een uitleenbeurt. Strasbourg heeft Omobamidele pas een jaar geleden voor iets meer dan 10 miljoen euro weggehaald bij Nottingham Forest. De club heeft dus geen enkele reden om nu meteen een verlies te slikken op een speler die bovendien nog tot 2029 onder contract staat.

Een uitleenbeurt is dan de meest logische oplossing. Strasbourg krijgt ruimte in zijn selectie, terwijl het de controle over de speler behoudt. Omobamidele kan ondertussen opnieuw aan spelen toekomen. Bij Anderlecht krijgt hij bovendien Europees voetbal en de kans om opnieuw een prominente rol op te nemen.

Dat laatste is ook voor de Ier belangrijk. Omobamidele speelde inmiddels 54 officiële wedstrijden voor Strasbourg, waaronder twaalf wedstrijden in de Conference League-campagne die de club tot in de halve finales bracht. Voor Ierland kwam hij voor het laatst in actie in september 2024. Regelmatig spelen bij Anderlecht kan hem dus ook opnieuw in beeld brengen bij de nationale ploeg.

Voor Anderlecht is het vooral een opportuniteit

De Brusselaars halen een 24-jarige verdediger binnen die al ervaring heeft opgedaan in de Ligue 1 en Europees voetbal, maar die niet naar België komt omdat hij bij Strasbourg heeft gefaald. Integendeel: zijn vertrek lijkt vooral het gevolg van een gewijzigde machtsverhouding binnen de Franse selectie.

Voor Strasbourg kan dat een buitenkans worden. Als Omobamidele in Brussel zijn niveau van vorig seizoen opnieuw toont, kan Strasbourg volgend jaar voor een nieuwe keuze komen te staan. Dan kan de speler terugkeren als een serieuze optie voor de Ligue 1, of alsnog interessant worden voor een nieuwe transfer.