Hoe straf is de reeks van KAA Gent? Dit zegt geschiedenis Buffalo's

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Hoe straf is de reeks van KAA Gent? Dit zegt geschiedenis Buffalo's
Foto: © photonews
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KAA Gent blijft het maar doen. Het won op bezoek bij Cercle Brugg en heeft zo een knappe 15 op 15 te strikken in de stand. Een record of toch ook weer niet? Het is in ieder geval alvast een prima reeks die doet dromen van nog veel meer. Al zal het ook meteen zaak zijn om de voetjes op de grond te houden.

KAA Gent is na vijf speeldagen alleen leider. 15 op 15, met onder meer overwinningen tegen Club Brugge en KV Mechelen: daar kan je mee thuiskomen. Bovendien scoorden de Buffalo's ondertussen tien keer en kregen ze nog maar twee goals tegen in vijf wedstrijden.

De organisatie staat dus andermaal als een huis. En daarmee kan je al ver komen, beseft iedereen. "Misschien moeten we op het einde van het seizoen zeggen dat Burgess de beste transfer van het seizoen in de Jupiler Pro League is gebleken."

KAA Gent pakt uit met knappe 15 op 15

"Er staat nu wel een goede verdediging bij KAA Gent en een elftal wordt daarop gebouwd. Het staat er bij Gent. Ze hebben nog niet veel goals tegen gekregen en daarop kan je bouwen. Dat blijken de juiste keuzes van Gent en De Mil op dit moment. Er is nu ook strijd achteraan en op het middenveld. Er zit ook jong talent bij", liet Franky Van der Elst zich al ontvallen.

En ook Riet Maes was in Een-Tweetje duidelijk: "De Mil is begonnen met zijn verdediging en organisatie en daarmee kan je punten pakken, met ook Roef nog als heel goede doelman. Ze hebben nu ook meer mentaliteit, ik denk wel dat ze hun identiteit gevonden hebben."

Als we er ook het Europees avontuur bijnemen, dan zijn de Buffalo's al elf wedstrijden ongeslagen. Straf, maar het kan toch nog straffer. Zo hebben ze ooit tot in december moeten wachten op een eerste competitienederlaag. In het jaar 1990-1991 werden ze uiteindelijk derde in de eindstand.

En qua gewonnen wedstrijden? Het clubrecord staat op 9 opeenvolgende gewonnen wedstrijden tussen 2 maart en 11 maart 1975, al was dat in derde klasse. Op het hoogste niveau werden wel al meermaals zeven wedstrijden op rij gewonnen, het laatst onder Hein Vanhaezebrouck in 2022. KAA Gent speelt volgende week in Gent en daarna op vrijdag tegen Standard: twee pittige wedstrijden op komst dus.

Waar ziet u KAA Gent eindigen dit seizoen?

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