Rik De Mil heeft scherpe mening over 'roteren' - wat doet hij tegen Cercle Brugge?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
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Rik De Mil heeft scherpe mening over 'roteren' - wat doet hij tegen Cercle Brugge?
Foto: © photonews
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KAA Gent neemt het zondagnamiddag op tegen Cercle Brugge. Rest de vraag of coach Rik De Mil voor die wedstrijd opnieuw een paar wissels gaat doorvoeren. Voor de match van donderdag koos hij nog (al dan niet opvallend genoeg) dezelfde elf als tegen Club Brugge. Een duidelijk signaal? Een duidelijke manier van werken vooral.

De elf basisspelers die Club Brugge klopten afgelopen zondag? Die mochten ook alle elf aan de aftrap beginnen op donderdagavond tegen OH Leuven. En ook tegen de Leuvenaars werd uiteindelijk gewonnen, goed voor 12 op 12 en de co-leidersplaats.

Of het een signaal was naar de spelers toe dat hij met dezelfde elf spelers begon? Dat wilde hij niet zomaar zeggen. Maar er zit wel een idee achter de manier waarop Rik De Mil met zijn groep wil omgaan. En dat zou ook openingen kunnen scheppen richting de match op bezoek bij Cercle Brugge.

Rik De Mil legt uit wat zijn plan is

"Ik geloof niet in roteren om te roteren. Ik geloof er wel in dat je de volledige groep moet gebruiken. Ofwel door te kijken hoe je de tegenstander pijn kan doen. Ik kon met Volckaert zijn begonnen, maar koos voor de snelheid van Wilson", aldus De Mil op zijn persconferentie.

"Ofwel door de mensen die eventueel moe zijn wat rust te gunnen. Op dat gebied is er tussen zondag en donderdag ook iets meer tijd dan tussen donderdag en zondag. Nu is het een stuk korter, dus moeten we goed kijken wie er fris is en de groep durven gebruiken."

Roteren om te roteren? Dat is niet het plan van Rik De Mil

Maar de slotsom van De Mil was duidelijk: "Roteren om te roteren vind ik niet altijd goed en iedereen heeft het prima gedaan. Dan kunnen ze ook blijven staan." Toch mogen tegen Cercle Brugge dus mogelijk wel wat nieuwe namen verwacht worden.

Lees ook... The InviciMiles? Alle analisten zeggen hetzelfde over KAA Gent en Rik De Mil

Een basisplaats voor Balikwisha of Volckaert, en/of een wissel op het middenveld? Het zou kunnen. Maar De Buffalo's willen ook doorgaan op hun elan en als het even kan ook 15 op 15 pakken in het klassement - dat zou haast een unicum zijn.

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